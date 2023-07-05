5 июля, 08:33

Новый мультфильм Миядзаки появится на "Кинопоиске" после проката в кинотеатрах

Премьера картины в Японии состоится в 14 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новый полнометражный анимационный фильм японского режиссера, основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки How do you live? (Kimi wa dou ikiru ka?), который в российской локализации известен под названием "Как поживаете?", выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" после окончания кинотеатрального проката. Об этом сообщили в пресс-службе "Кинопоиска" в среду.

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"Первый за 10 лет полнометражный мультфильм Хаяо Миядзаки под рабочим названием "Как поживаете?" студии Ghibli выйдет эксклюзивно на "Кинопоиске". Онлайн-премьера анимационного фильма состоится после завершения кинотеатрального проката, который осуществит компания "Русский Репортаж", - говорится в сообщении.

Премьера картины в Японии состоится в 14 июля, дату проката в других странах, в том числе и в России, объявят позже. Продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки ранее сообщил, что фильм "Как поживаете?" станет для Миядзаки последним. 

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