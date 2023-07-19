Шекспира подружили с Хемингуэем: чем необычна опера "Беатриче и Бенедикт" в Большом театре

Французский композитор Гектор Берлиоз обожал творчество Уильяма Шекспира: в начале 1860-х, вдохновленный пьесой "Много шума из ничего", он создал комическую оперу "Беатриче и Бенедикт". Главные герои — двое строптивых молодых людей, которые постоянно подкалывают друг друга, но внезапно узнают, что от ненависти до любви бывает один шаг. Режиссер Александр Петров и дирижер Жюльен Салемкур представили "Беатриче и Бенедикта" на Новой сцене Большого театра — это первая постановка оперы в России. На прогоне спектакля побывала редактор раздела культуры ТАСС Дарья Шаталова.

Считается, что "Беатриче и Бенедикта" Гектор Берлиоз написал по заказу Эдуардо Баназета, директора ежегодного летнего фестиваля в Баден-Бадене. Опера быстро стала популярной в Германии и Австрии, а вот в России — несмотря на то, что композитор неоднократно бывал здесь и пользовался успехом, — это произведение никогда прежде не ставили. По словам режиссера Александра Петрова, причиной тому может быть необычная структура оперы — в ней, помимо арий, много прозаических диалогов, как в драматическом спектакле. "Этот жанр для наших оперных театров абсолютно неподъемный, — говорит Петров. — Люди не обучены другой специальности: нужно уметь говорить <...> Эта история труппам [оперных театров] как бы не по зубам, и не по зубам труппам опереточным, потому что это колоссальный вокал, сложнейший, тесситурный и просто фигурный".

Александр Петров © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Тем не менее в год 220-летия Берлиоза Большой театр рискнул и взялся за неприступный материал. Миссия сроднить русскую труппу с французским композитором досталась немецкому дирижеру-постановщику Жюльену Салемкуру, который в феврале этого года уже работал с Большим над оперой "Севильский цирюльник". "Я всегда очень интересовался музыкой Берлиоза. Я думаю, что она — своеобразный мост к современным композиторам. Даже в самый романтический свой период Берлиоз был очень необычным, нетрадиционным композитором", — поделился перед прогоном Салемкур.

Это своего рода музыка аутсайдера. А аутсайдеры — всегда мои герои, это те, кто меня интересует больше всего Жюльен Салемкур дирижер-постановщик

В оригинале действия оперы, как и события шекспировской пьесы "Много шума из ничего", разворачиваются в XV веке на Сицилии. По сюжету дон Педро вместе со своим отрядом возвращается в Мессину после окончания войны. Их с почестями встречают счастливые горожане: губернатор даже собирается выдать свою дочь Геро замуж за Клавдио, одного из отличившихся бойцов. Среди вернувшихся есть и Бенедикт — закоренелый холостяк, который не понимает всеобщих восторгов по поводу наметившейся свадьбы и считает, что лучше уйти в монастырь, чем жениться. Его приятели решают над ним подшутить и с помощью хитрой уловки убеждают мужчину, что в него влюблена Беатриче — своенравная девушка, с которой у него уже долгое время колкие отношения. Параллельно Беатриче разыгрывают ее подруги: теперь она думает, что Бенедикт от нее без ума. Герои пытаются разобраться в своих чувствах до тех пор, пока благодаря усилиям друзей не оказываются у алтаря. В финале жители Мессины отмечают сразу две свадьбы.

"Прощай, оружие!"

Александр Петров сохранил место действия, однако переместил персонажей во времени сразу на несколько столетий. События в его постановке развиваются в период Первой мировой войны, "когда итальянцы разгромили австрийскую эскадру в бухте Мессины". И если Берлиоз вдохновлялся Шекспиром, то Петров — Хемингуэем, который в 1918 году воевал на итальянском фронте. Так роман "Прощай, оружие!" повлиял и на концепцию, и на эстетику спектакля: большая часть постановки разворачивается в декорациях госпиталя, где Беатриче предстает в образе медсестры, которая ухаживает за Бенедиктом. "Во-первых, нам ближе "Прощай, оружие!", чем 1500 год. Во-вторых, мне кажется, что именно в этой среде госпиталя, в которой, конечно, есть параллели с Хемингуэем, возникло огромное количество проявлений человеческой как бы и скандальности, и тепла, и нежности, и каких-то удивительных вещей, которых было бы трудно добиться в париках и камзолах", — объяснил свое решение режиссер.

Несмотря на больничный антураж и военный контекст, мрачным спектакль совсем не назовешь, а о том, что произведение комическое, напоминает и видеопроекция, которая выводится на закрытые кулисы, пока звучит увертюра. Начинается постановка со знакомства с Мессиной: в сопровождении оркестра сменяются слайды с интересными фактами о городе, снимками достопримечательностей, здесь же шутка, что футболист Месси никакого отношения к Мессине не имеет. Увертюра довольно длинная, поэтому и информации о городе под нее успевают показать много — в какой-то момент ловишь себя на мысли, что листаешь туристический буклет и в целом уже готов пойти паковать чемоданы.

Анна Аглатова © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Открывающая сцена — массовая и праздничная. В масштабных декорациях сицилийского сада — с геометрически выстриженными кустами и деревьями, свисающими сверху гирляндами — горожане репетируют встречу воинов. После непривычно долгих для оперы разговоров Геро (Анна Аглатова) все же приступает к лирической арии — в ней она признается, как любит и ждет своего жениха Клавдио (Василий Соколов). На фоне нее и других взволнованных, кружащихся в белых платьях женщин Беатриче (Екатерина Воронцова) предстает эдакой скучающей феминисткой в сюртуке, шляпе-котелке, галстуке и штанах, заправленных в длинные сапоги.

Когда появляются воины, начинается феерия: поднимаются знамена, порхают балерины в светлых хитонах и лавровых венках, разыгрываются сценки, прославляющие подвиг итальянских солдат. В постановке Петрова немало "аттракционов" — хореографические миниатюры от артистов миманса, спецэффекты в виде сыплющихся сверху то ли блесток, то ли мыльных пузырей, подвижные декорации. И еще в ней действительно очень много разговорных сцен: артисты обращаются друг к другу не нараспев, а с обычной прямой речью примерно половину всего спектакля (герои общаются на русском языке, а поют на французском). Кому-то это удается лучше, кому-то хуже — все-таки академические певцы заточены именно на вокал. В стенах Большого театра такой формат воспринимается все же несколько непривычно. Как и странным кажется то, что "Беатриче и Бенедикта" относят к операм, а не опереттам — к последним по форме произведение намного ближе.

Одна из самых характерных и комических ролей досталась Николаю Казанскому. Его герой — капельмейстер Сомароне управляет хором: он приводит музыкантов репетировать свадебные песни прямо в госпиталь к Бенедикту, а после отвечает за развлечения на празднике. До консерватории Казанский окончил ГИТИС, и его актерский бэкграунд — поставленные речь и пластику — сложно не заметить. Кстати, его персонажа, в отличие от других, в шекспировской пьесе не было: Сомароне появился уже в произведении Берлиоза, причем в весьма необычном музыкальном воплощении. "Ария Сомароне Le Vin сопровождается только гитарой, тремя трубами, тамбурином и звоном винных бокалов. Я не припомню ни одного другого произведения в музыкальной литературе с таким сочетанием инструментов", — говорит Жюльен Салемкур.

Жюльен Салемкур © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

В целом музыка Берлиоза действительно захватывает — в ней сильно то романтическое начало, которое отражает главную тему оперы. Перед прогоном Анна Аглатова поделилась, что ей Берлиоз близок и его мотивы напоминают о творчестве другого французского романтика — Шарля Гуно. Я же во время второго действия неоднократно вспоминала еще одного француза — Лео Делиба, его оперу "Лакме", тоже полную прекрасных мелодий, и особенно "Дуэт цветов", который будто вступает в диалог с дуэтом Геро и Урсулы (Алина Черташ) из "Беатриче и Бенедикта".

Заканчивается спектакль романтичной и вновь массовой сценой венчания: звучит будто ангельское многоголосие, зеленые кубы из кустов покрываются белыми и красными розами, горожане провожают под венец Геро и Клавдио. В финальном диалоге, который, по словам Бехзода Давронова (Бенедикт), был самым сложным с актерской точки зрения, заглавные герои признаются друг другу в чувствах и тоже решают пожениться. Идиллия внезапно прерывается срочным сбором воинов, и, кажется, только в этот момент Беатриче понимает, что уже не может без Бенедикта.

"Мне кажется, эта невероятная пружина заложена Шекспиром в том, что циничные, ненавидящие друг друга люди вдруг благодаря какой-то волшебной мистификации начинают влюбляться друг в друга. И возникает это счастье первой любви", — говорит режиссер Александр Петров. Познакомиться с этой историей и увидеть спектакль, вдохновением для которого стало творчество Шекспира, Берлиоза и Хемингуэя, мастеров трех разных эпох, зрители смогут с 20 июля.

Дарья Шаталова