В Петербурге на этническом фестивале выступит турецкий коллектив "Кардеш Тюркюлер"

Участники группы представят этно-джаз, этно-рок, фьюжн, электронику, эмбиент и горловое пение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Турецкий музыкальный проект "Karde T rk ler" ("Кардеш Тюркюлер", "Братские песни") впервые примет участие в Этническом фестивале "Музыки мира", который в восьмой раз пройдет в Петербурге 5 и 6 августа. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции художественный руководитель фестиваля Ирина Ярославцева.

"Мы услышим коллектив, который объездил многие страны мира, участвовал во всех крупнейших европейских фестивалях. Список народных инструментов, которые они привезут, занимает две страницы. Они говорят: мы делаем свою музыку для того, чтобы в Турции, в Анатолии был мир между всеми народами, которые там проживают. Так что мы занимаемся одним делом, и это очень приятно", - рассказала Ярославцева.

Она убеждена, что стамбульцы, исполняющие азербайджанскую, армянскую, турецкую, цыганскую, балканскую музыку, хорошо впишутся в программу фестиваля, где соберутся этно-музыканты из разных регионов России. На концертах они представят этно-джаз, этно-рок, фьюжн, электроника, эмбиент, горловое пение.

Центром праздника станет парадный двор Шереметевского дворца, где расположен Музей музыки и собрана одна из лучших в России коллекций музыкальных инструментов, в том числе и народных.

Главное условие участия в фестивале - современное звучание, неожиданные эксперименты со стилем и жанром, открывающие в народной музыке новый потенциал. Проект поддержан Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.