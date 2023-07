Продюсеры рассказали о планах Шинейд О'Коннор выпустить новый альбом

По их словам, певица также собиралась снять фильм по книге, которую она выпустила в 2021 году

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Ирландская певица Шинейд О'Коннор, которая умерла в Лондоне 26 июля, собиралась выпустить новый альбом и, возможно, фильм. Об этом сообщила представлявшая ее продюсерская компания 67 Management.

"Шинейд заканчивала работу над своим новым альбомом, рассматривала новые даты гастролей на 2024 год и возможность [съемок] фильма по своей книге", - говорится в сообщении, которое приводит телеканал RTE. "Работать с Шинейд на протяжении последних девяти лет было для музыкантов, продюсеров и ее менеджеров честью с профессиональной точки зрения, но намного важнее то, что Шинейд была частью нашей семьи. Пусть она упокоится с миром", - отметили в 67 Management.

В 2021 году певица выпустила мемуары под названием Rememberings. Предположительно, они и должны были лечь в основу фильма.

Тело 56-летней исполнительницы было найдено в ее доме на юго-востоке Лондона. Дело будет передано коронеру, должностному лицу в Великобритании, которое расследует смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах или скоропостижно. Полиция заявила, что ничего подозрительного в связи с уходом из жизни О'Коннор не обнаружено.

Тем временем в Ирландии и Великобритании сотни поклонников творчества певицы несут цветы к местам, связанным с ирландской музыкой и самой страной. В Дублине это Стена славы, в Лондоне - ирландский центр. Власти Дублина также подсветили мост Сэмюэла Беккета строками самого известного хита О'Коннор Nothing Compares 2 U. Это композиция со второго студийного альбома I Do Not Want What I Haven't Got 1990 года, который принес ирландке американскую музыкальную премию Grammy и мировую славу.

Борьба с болезнями и попытки суицида

О'Коннор неоднократно рассказывала, что борется с психическими заболеваниями и совершала попытки суицида. В январе 2022 года на своей странице в Twitter она написала, что намерена уйти из жизни, так как не видит в ней смысла после смерти 17-летнего сына. После этого она удалила свою учетную запись, однако затем восстановила ее и извинилась за написанное ранее.

В общей сложности О'Коннор записала 10 студийных альбомов. Исполнительница несколько раз меняла имя. В конце 2018 года О'Коннор сообщила, что стала мусульманкой и приняла имя Шухада, однако продолжала выступать под прежним именем.

О'Коннор четыре раза выходила замуж и родила четверых детей. В январе 2022 года ее 17-летний сын Шейн покончил с собой, в чем исполнительница обвинила персонал больницы, из которой он сбежал после двух неудавшихся попыток суицида, хотя, по ее словам, он должен был находиться под круглосуточным наблюдением.