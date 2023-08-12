В Подмосковье на "Шаляпин-фестивале" выступят артисты Большого театра

В программу мероприятия войдут романсы, фрагменты из опер, русские народные песни

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Артисты Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) выступят в селе Гагине Сергиево-Посадского городского округа на "Шаляпин-фестивале" 12 августа. Для гостей, кроме прочего, предусмотрена просветительская программа, сообщила пресс-служба Российского национального музея музыки (РНММ).

"12 августа 2023 года в селе Гагине Сергиево-Посадского городского округа на территории храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери состоится традиционный "Шаляпин-фестиваль, - говорится в сообщении. - На сцене фестиваля выступят солисты оперы, артисты хора и оркестра ГАБТ, а также музыкальные коллективы Сергиево-Посадского городского округа". Отмечается, что мероприятие посвящено 125-летней годовщине венчания оперного певца Федора Шаляпина с итальянской балериной Иолой Торнаги, а также приурочен к 150-летию со дня рождения Шаляпина и его друга композитора Сергея Рахманинова.

В программе фестиваля - романсы, фрагменты из опер, русские народные песни, которые входили в репертуар Шаляпина, духовные сочинения, песни из кинофильмов, современные инструментальные обработки классических произведений и многое другое.

Генеральный директор РНММ Михаил Брызгалов в беседе с ТАСС назвал "Шаляпин-фестиваль" этого года особенным. "По традиции будут представлены новые выставки Музея музыки, а также выставка "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор", серия подобных выставок на сегодняшний день открылась более чем в 40 регионах России и 30 странах мира", - отметил собеседник агентства. По его словам, место проведения смотра избрано не случайно - "именно здесь 125 лет назад состоялось венчание Шаляпина и Торнаги, а шафером на той свадьбе был Рахманинов".

Выставки "Шаляпин-фестиваля"

В пресс-службе также сообщили, что гости фестиваля смогут познакомиться с такими выставками РНММ, как "Браво, Шаляпин!" и "Храмовый комплекс в Гагине и история венчания Федора Шаляпина и Иолы Торнаги", а также экспозицией творческого объединения "Время молодых XXI" "Волга. Живописные рассветы и закаты". Помимо этого, гостей ждет просветительская программа, включающая интерактивные занятия и экскурсии, игры и викторины, мастер-классы с профессиональными художниками и многое другое.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, организаторами выступают РНММ и администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Федор Шаляпин (1873-1938) в 1918 году стал первым народным артистом РСФСР. Выступал в Московской частной русской опере Саввы Мамонтова, Мариинском и Большом театрах, был участником "Русских сезонов" Сергея Дягилева. В его репертуар входило около 70 партий, включая Мельника ("Русалка"), Сусанина ("Иван Сусанин"), Ивана Грозного ("Псковитянка"), Бориса Годунова ("Борис Годунов"), Мефистофеля ("Фауст" Шарля Франсуа Гуно и "Мефистофель" Арриго Бойто) и другие. Исполнил около 400 произведений камерного и народно-песенного плана. Шаляпин открыл отечественной опере путь на сцены мира.