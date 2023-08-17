Концертное агентство сообщило об отмене выступления Анны Нетребко в Праге

Концерт был запланирован на 16 октября

ПРАГА, 17 августа. /ТАСС/. Агентство Nachtigall Artists Management заявило об отмене концерта российской оперной певицы Анны Нетребко, запланированного на 16 октября в Общественном доме в Праге.

"Никто из участников не согласен с отменой концерта, но в связи с обстоятельствами, которые постепенно превратили чисто художественный проект в политическую и социальную полемику, совет директоров и компания Nachtigall Artists Management согласились отменить его", - сообщила чешская сторона в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Представители агентства выразили сожаления из-за отмены мероприятия в пражском Общественном доме и пообещали связаться в ближайшее время с гостями концерта по поводу возврата билетов.

Ранее заместитель мэра Праги Иржи Поспишил рекомендовал администрации Общественного дома, где расположена одна из наиболее престижных концертных сцен в Чехии, отменить запланированный на октябрь концерт Нетребко.