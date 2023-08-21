Новосибирские власти подали заявку в ФАИП для реконструкции театра "Старый дом"

Согласно проекту, стоимость реконструкции составит 1,6 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области подали заявку в Федеральную адресную инвестиционную программу для реконструкции одного из старейших в регионе театра "Старый дом ". Об этом ТАСС сообщила директор театра Татьяна Ильина.

"Проект готов под ключ, он подан в федеральную инвестиционную программу. Наш проект был подан дважды - в программу "Реконструкции" и в программу "Инновации", и в декабре будут результаты", - сказала она, уточнив, что стоимость реконструкции - 1,6 млрд рублей.

Как сообщали ранее в пресс-службе, реконструкцию планируется проводить в два этапа: строительство нового корпуса и модернизация действующего здания. Корпус вместит зрительный зал на 300 мест (сейчас их 160) и необходимые технологические помещения.

Театр "Старый дом" более 50 лет располагается в кирпичном здании одной из 12 школ, построенных в 1910-х годах по проекту известного сибирского архитектора Андрея Крячкова. В 1960-е годы помещение было переоборудовано под нужды театра, однако из-за ограниченного места на сцене актеры иногда вынуждены выступать в пространстве между зрителями. Чтобы освободить территорию, в театре уменьшают количество посадочных мест.

Театр "Старый дом" был создан в 1933 году, в его репертуаре на сегодняшний день как классические, так и ультрасовременные постановки. Театр побывал во многих городах России, гастролировал по Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, попал в Книгу рекордов области как самый гастролирующий коллектив Новосибирска.