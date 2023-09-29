Зара назвала Расула Гамзатова совестью России

Песня "Журавли" стала символом страны, отметила певица после выступления на концерте, посвященном 100-летию поэта

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Стихи советского и российского поэта Расула Гамзатова воспитали не одно поколение, а сам Гамзатов стал совестью России. Такое мнение высказала певица Зара.

"Сегодня мы участвуем в вечере, посвященном столетию Расула Гамзатова. Это не только великий поэт, писатель, деятель культуры, но это еще и совесть нашей страны. Мы все воспитаны на стихах, на произведениях Расула Гамзатова, песня "Журавли", мне кажется, стала символом нашей страны, нашей большой многонациональной страны, которая очень много вынесла и выстояла", - сказала она журналистам после выступления на торжественном концерте "Люди, люди - высокие звезды", который посвящен 100-летию Гамзатова.

Сама певица исполнила на концерте песню на стихи Гамзатова "Мой бубен", которую ранее пели Анна Герман и Тамара Гвердцители. "Песни, которые рождались в советский период, наполнены какой-то невероятной глубиной, светом, мудростью, немножко наивностью. Мне кажется, сейчас это утрачено. Очень редко подобные композиции рождаются", - считает певица.

Стас Пьеха, исполнивший на концерте песню "Колыбельная", рассказал, что выступление заставило его волноваться впервые за долгое время. "Мне досталась одна из моих любимых песен, <…> я впервые за долгие годы сегодня волновался - высокая ответственность и эта песня, которую я всегда слушал в исполнении группы "Цветы", Людмилы Гурченко, Муслима Магомаева. <…> Это очень нежная песня про то, что я даю возможность отдохнуть, а сам привожу этот мир в порядок. <…> Я пытался представить что-то из детства, теплые чувства, возможно, первые чувства. С годами это все замыливается", - добавил он.

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель, народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Он родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в поселке Тарки в Дагестане у подножия горы Тарки-Тау.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.