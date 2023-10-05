В Геленджике впервые пройдет кинофестиваль "Маяк"

На нем представят 11 фильмов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Фестиваль актуального российского кино "Маяк" впервые пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября. На нем будет представлено 11 картин, в том числе новые фильмы Семена Серзина, Любови Мульменко и Дмитрия Давыдова, сообщают организаторы.

По мнению программного директора фестиваля Стаса Тыркина, современных российских авторов, прежде всего, сейчас интересуют истории "маленьких людей". "Они (режиссеры - прим. ТАСС) не громогласны, не пафосны, и посвящают свои усилия "маленьким людям", распад связей, между которыми их по-настоящему волнует и по отношению к которым они полны эмпатии", - приводятся его слова.

Зрители и гости фестиваля смогут увидеть фильмы "Длительные свидания" Георгия Лялина об одиноком священнике, "Контакты" Дмитрия Моисеева о визите пришельцев в русскую провинцию, "Королевство" Татьяны Рахмановой о выпускниках детского дома, драму Семена Серзсина "Рыжий" о поэте Борисе Рыжем, а также картины "Невидимый мой" Антона Бильжо, "Фрау" Любови Мульменко с Лизой Янковской в главной роли, новый фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова "Чума", ленты Вениамина Илясова "Эра"и Анны Кузнецовой "Каникулы". Откроет фестиваль картина Михаила Местецкого "Год рождения", роли в которой исполнили Эльдар Калимулин ("Химера", "Эпидемия"), Анастасия Талызина ("Кентавр", "Патриот") и Юрий Борисов.

В среду стало известно, что также ожидается фильм-сюрприз, ранее не заявленный в программе. Им стала картина "Новый Берлин" Алексея Федорченко.

Возглавил жюри создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов, который спродюсировал картины "Подмосковные вечера", "Ворошиловский стрелок", "Сердце Пармы", "Вор", "Все умрут, а я останусь" и многие другие. В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский.

Жюри предстоит выбрать лучшие фильмы в номинациях "Гран-при кинофестиваля - Лучший фильм", "Лучшая работа режиссера","Лучший сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль" и "Лучший дебют".

О новой точке притяжения кинематографистов

По мнению создателей фестиваля, Геленджик может стать не только новым курортным и культурным центром черноморского побережья, но и новой точкой притяжения российских кинематографистов.

"Символом фестиваля стал маяк, главная достопримечательность города Геленджика. Во времена, когда искусству столь важно нащупать ориентиры, образ маяка обретает особое символическое значение", - рассказали они.

На фестивале также будет деловая программа, в рамках которой планируется обсудить перспективы развития отечественного кинематографа.

Организатором кинофестиваля "Маяк" является Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". С 2019 года фонд поддержал производство более 70 российских фильмов, многие из которых участвовали в программах и получили призы международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Локарно, Берлине и Роттердаме. Продюсером кинофестиваля выступил исполнительный директор "Кинопрайма" Антон Малышев.