Драмы из Венеции, ирония судьбы по-парижски и новые "Гардемарины": главные премьеры осени

Новый сезон богат на кинопремьеры — в российский прокат выходят сразу несколько фильмов, участвовавших в Венецианском кинофестивале, фильм-победитель Каннского фестиваля и картина-призер ММКФ. В афишах кинотеатров каждый найдет что-то для себя: есть и комедии, и драмы, и триллеры, и фэнтези. Знакомим с самыми яркими картинами, готовящимися к выходу на экраны.

"1993"

Выход запланирован на 28 сентября

© YouTube / топКино

30 лет назад Россию настиг конституционный кризис, его кульминацией стали вооруженные столкновения в Москве осенью 1993 года. Эти же события становятся точкой невозврата для героев нового фильма Александра Велединского ("Географ глобус пропил"). В центре сюжета история простой московской семьи: Витя и Лена вместе работают в аварийной службе, живут как все, пытаются приспособиться к жизни в новой стране и закрепиться в ней. Переломным становится момент, когда муж и жена оказываются по разные стороны баррикад во время внутриполитического конфликта. Главные роли сыграли Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова, также в "1993" снялись Александра Ребенок, Григорий Верник, Александр Робак, Сергей Гилев и Максим Лагашкин.

"Анатомия падения"

Выход запланирован на 19 октября

© YouTube / Madman Films

Триллер Жюстин Трие получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале в 2023 году. Главная героиня — немецкая писательница Сандра Войтер (Сандра Хюллер), которая живет вместе с мужем Самуэлем и сыном Даниэлем в домике в Альпах. Внезапно Самуэль погибает, сорвавшись с крыши, но у полиции возникают вопросы, и Сандру арестовывают по подозрению в убийстве. Единственный свидетель в суде — сын. Усложняет ситуацию то, что мальчик — незрячий, при этом у него есть сомнения по поводу невиновности матери. Постепенно судебный процесс превращается в препарирование брака Сандры и Самуэля. "Трие мастерски переводит наше внимание с потенциального раскрытия преступлений на внутреннюю жизнь двух несовершенных людей и одного сложного брака. Это абсолютно захватывающе", — написала критик Кендис Фредерик в материале для The Huffington Post.

"Дворец"

Выход запланирован на 23 ноября

© YouTube / 01Distribution

Мировая премьера драмеди Романа Полански состоялась в начале сентября на 80-м Венецианском кинофестивале. Критики приняли картину неоднозначно, а Кевин Махер из The Times и вовсе назвал ее "одним из самых вопиющих кинопровалов года". Что в целом еще сильнее подогревает интерес к "Дворцу", ведь 90-летний Полански — живой классик, в свои лучшие годы подаривший миру такие хиты, как "Ребенок Розмари", "Бал вампиров" и "Пианист". Для российских зрителей есть и другая причина посмотреть фильм: одну из ролей сыграл Александр Петров. Также в проекте приняли участие Микки Рурк, Фанни Ардан и Оливер Мазуччи.

Действие фильма разворачивается 31 декабря 1999 года в роскошном отеле The Palace. Среди гостей, собравшихся встретить новое тысячелетие, — богачи и знаменитости, образы которых Полански довел до абсурда. У каждого из них свои странности и причуды, но персоналу отеля придется всегда быть на подхвате. "С некоторой натяжкой можно сказать, что это гораздо более возрастной вариант "Треугольника печали", только короче, быстрее и с меньшими претензиями", — написал кинокритик Стас Тыркин, сравнив картину Полански с фильмом Рубена Эстлунда, победившим в Каннах в 2022 году .

"Присцилла"

Выход в мировой прокат запланирован на 27 октября, дата выхода в РФ уточняется

© YouTube / Movie Coverage

София Коппола сняла байопик, основанный на мемуарах единственной жены Элвиса Пресли Присциллы. В браке пара прожила шесть лет, однако их свадьбе предшествовала долгая история: 24-летний король рок-н-ролла встретил Присциллу, когда ей было 14. На протяжении семи лет влюбленные поддерживали платонические отношения, и Элвис пытался всячески добиться расположения и самой девушки, и ее строгих родителей — как это происходило, увидим в фильме.

Элвиса сыграл Джейкоб Элорди ("Эйфория"), а Присциллу — Кейли Спейни, на Венецианском фестивале актриса получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. После показа приехавшая на премьеру Присцилла Пресли не могла сдержать слез, а сама картина удостоилась семиминутных оваций.

"Память"

Дата выхода в РФ уточняется

Психологическая драма Мишеля Франко, премьера которой также с успехом прошла на Венецианском кинофестивале, принесла главный приз за лучшую мужскую роль Питеру Сарсгаарду ("Иллюзия полета", "Воспитание чувств"). Его герой Сол страдает ранней деменцией, однажды после встречи выпускников он обращает внимание на Сильвию (ее роль исполнила Джессика Честейн). Женщина одна воспитывает дочь, работает в социальной службе, а еще страдает от психологической травмы — много лет назад она подверглась насилию, и прошлое до сих пор не отпускает ее. Постепенно герои сближаются, но смогут ли два сломленных человека быть счастливы вместе? Критики тепло приняли фильм, особенно отмечая удачный актерский дуэт Сарсгаарда и Честейн. "Два главных героя так хороши вместе, так странно сочетаются друг с другом, что все ускользает и ты просто смотришь на них", — написал критик New York Magazine Бильге Эбири.

"Меч короля"

Выход запланирован на 9 ноября

© YouTube / TIFF Trailers

Костюмная драма Николая Арселя ("Королевский роман") с Мадсом Миккельсеном в главной роли. В основу сценария лег роман современной датской писательнецы Иды Йессен "Капитан и Энн Барбара". Действие фильма разворачивается в середине XVIII века: король Дании отправляет своего лучшего рыцаря Людвига Калена навести порядок на далеких землях, на пустынном и бесплодном полуострове Ютландия. Однако местные феодалы его визиту не рады, а окружной судья Фредерик де Шинкель, жестокий и властный землевладелец, и вовсе воспринимает Калена как злейшего врага. Усложняет конфликт и появление прекрасной девушки, которая оказалась в беде и которую, конечно же, герой Миккельсена должен спасти.

Картина была представлена на Венецианском фестивале, где получила специальный приз Всемирной католической ассоциации по коммуникациям. Критики к "Мечу короля" тоже благосклонны: "Это красивая постановка, демонстрирующая все достоинства уверенного старомодного повествования без малейшего намека на фальшь", — написал Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

"Предчувствие"

Выход запланирован на 9 ноября

Романтическую антиутопию "Предчувствие" французский режиссер Бертран Бонелло представил в начале сентября на Венецианском кинофестивале. Картина номинировалась на "Золотого льва", но приза не получила, зато собрала хорошие отзывы критиков — фильм характеризовали как смелый и захватывающий, а самого Бонелло хвалили за креативность.

Действие картины разворачивается в трех временных отрезках: в начале XX века, в 2010-х и в 2044 году. Главная героиня Габриэль живет в недалеком будущем, где, по сюжету, бурные эмоции считаются опасными для человека. Девушка решает очистить свою ДНК в специальной машине, которая избавит от всех нажитых сильных чувств, только для этого придется отправиться в прошлые жизни. Однако Габриэль встречает Луи и понимает, что их судьбы тесно переплетены уже много лет. Главные роли сыграли Леа Сейду ("Это всего лишь конец света", "Полночь в Париже") и Джордж Маккэй ("1917", "Обитель теней").

"Дурные деньги"

Выход запланирован на 5 октября

© YouTube / Sony Pictures India

Сюжет фильма Крэйга Гиллеспи строится вокруг реального случая, произошедшего на фондовом рынке в 2021 году. Тогда акции убыточной сети магазинов видеоигр GameStop выросли в 1 800 раз из-за манипуляций инвесторов-любителей, пользователей сайта Reddit. Геймеры, блогеры, домохозяйки принялись массово скупать акции — это вызвало хаос среди профессионалов с Уолл-стрит и увеличило стоимость компании GameStop на $10 млрд всего за один день. При этом хедж-фонды, которые накануне делали ставку, что акции магазина видеоигр упадут, понесли огромные потери. Получилась остроумная и немного хулиганская драмеди о том, как система может сломаться самым непредсказуемым образом. В фильме снялись Пол Дано ("Война и мир", "Маленькая мисс Счастье"), Сет Роген ("Фабельманы"), Себастиан Стэн ("Тоня против всех"), Америка Феррера ("Барби"), Шейлин Вудли ("Виноваты звезды") и другие.

"Край надломленной луны"

Выход запланирован на 2 ноября

Драма Светланы Самошиной получила весной на ММКФ приз "Серебряный Святой Георгий" как лучший фильм конкурса "Русские премьеры". Причем эта работа — полнометражный дебют в творчестве режиссера. В центре сюжета — история простой российской семьи. 14-летняя Соня случайно узнает, что мать все эти годы врала ей о смерти отца. Обидевшись, девочка сбегает из дома. Мать и старшая сестра Саша находят Соню на старой даче — теперь все трое должны выговориться, обсудить проблемы, которые замалчивались много лет, и, главное, победить страхи и обиды. "Фильм о том, что отношения между родителями и детьми требуют постоянной серьезной работы, а не просто основаны на безусловной любви", — поделилась Светлана Самошина. В главных ролях — Виктория Толстоганова, Маша Лобанова, Анна Шепелева и Артем Быстров.

"Чувства Анны"

Выход запланирован на 9 ноября

Несколько лет назад Анна Меликян сняла черно-белую короткометражку "Нежность" с Викторией Исаковой в главной роли, затем одноименный черно-белый сериал, теперь настало время полного метра в этой же стилистике. Сюжет, конечно же, другой, но стержень творчества Меликян все тот же: в центре сюжета — история удивительной, непонятой окружающими, ранимой, но сильной женщины. Главную роль сыграла Анна Михалкова. Ее героиня — простая работница пермской шоколадной фабрики, которая внезапно начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Инопланетяне сообщают Анне, что Земля в опасности и она должна всех предупредить. Женщине предстоит убедить и окружающих, и саму себя, что она не сошла с ума, а также разобраться, верить ли загадочным посланиям в сознании. В фильме также снялись Тимофей Трибунцев, Екатерина Андреева, Олег Ягодин, Мария Бердинских и Екатерина Новокрещенова.

"Клетка ищет птицу"

Выход запланирован на 12 октября

© YouTube / топКино

Премьера драмы состоялась на "Берлинале" в 2023 году. Режиссер картины — Малика Мусаева, ученица Александра Сокурова, для которой "Клетка ищет птицу" — дебют в полнометражном кино. Действие фильма происходит в небольшом чеченском селе: главная героиня, 17-летняя Яха, живет с тревожной матерью и часто слушает жалобы старшей сестры Хеды на мужа-абьюзера. Близкие не держат Яху в ежовых рукавицах, но, общаясь со своей подругой Мадиной, девушка понимает, что хочет лишь одного — поскорее окончить школу, покинуть дом и вырваться в другую жизнь. Хеда тоже мечтает о свободе, однако, если она решит развестись, у нее заберут единственного сына. Смогут ли три героини освободиться от того, что их окружает, и чего это будет стоить, основной вопрос фильма.

"Великая ирония"

Выход запланирован на 23 сентября

© YouTube / топКино

Если "Дворец" 90-летнего Романа Полански европейские критики ругали, то "Великую иронию" 87-летнего Вуди Аллена приняли хорошо, отмечая, что в этой драмеди больше духа и радости жизни, чем во всем, что режиссер делал за последние годы. Место действия нового фильма (50-го в карьере Аллена) — осенний Париж. В нем мы знакомимся с Фанни (Лу де Лааж), молодой и красивой женщиной. Кажется, у нее все есть — дом, муж, работа, но она не чувствует себя счастливой — главным образом потому, что убеждена, что счастье и брак — несовместимые вещи. Однажды героиня встречает своего бывшего одноклассника (Нильс Шнайдер), который в школе был влюблен в нее. Внезапно герои понимают, что жизнь могла сложиться иначе, и решают наверстать упущенное — между ними завязывается роман. Постепенно ревнивый муж (Мельвиль Пупо) начинает подозревать, что Фанни изменяет ему, и жизнь всех трех героев превращается в опасную игру.

"По щучьему велению"

Выход запланирован на 26 октября

© YouTube / Кинокомпания "СТВ"

Народная сказка про ленивого Емелю на печи и волшебную Щуку, которая может исполнять желания, известна каждому в нашей стране. Она и легла в основу нового фильма Александра Войтинского. При этом в сценарии нашлось место отголоскам и из других фольклорных произведений — так, Щука умеет обращаться в девушку Василису, вместе с Емелей им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, а еще с Кощеем. "Оригинальная сказка коротенькая, а у нас помимо приключений и волшебства есть новые забавные герои, есть лавстори, есть некие семейные смыслы. Сказки — это вечное. Этот фильм должен жить долгие десятилетия", — рассказал продюсер картины Сергей Сельянов.

Съемки проходили преимущественно не в павильоне, а на натуре, среди живой природы, причем и летом, и зимой. У проекта по-настоящему звездный каст, в ролях — Никита Кологривый, Юрий Колокольников, Алина Алексеева, Роман Мадянов, Федор Лавров, Сергей Бурунов и другие известные актеры.

"Гардемарины 1787"

Выход запланирован на 5 октября и 16 ноября

Этой осенью, спустя несколько десятилетий, в прокат выйдут сразу два фильма, которые станут продолжением знаменитой киносаги. В октябре зрители увидят "Гардемарины 1787. Мир", а в ноябре — "Гардемарины 1787. Война", причем обе части сняла Светлана Дружинина, режиссер оригинальной картины "Гардемарины, вперед!" (1987) и сиквелов, вышедших в 1991 и 1992 годах. К своим ролям вернулись Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Ольга Машная. Присоединились к проекту и другие звезды, среди них Федор Добронравов, Роман Мадянов, Александр Панкратов-Черный.

Две новые части расскажут об эпизоде Русско-турецкой войны — сражении на Кинбурнской косе, победителем которого стал генерал Суворов. Действия разворачиваются в 1787 году, когда западные державы пытаются нарушить Кючук-Кайнарджийский мирный договор, соединивший Крым с Россией. Гардемарины и их повзрослевшие дети вновь встают на защиту Родины.

"Сценарий "Гардемарины 1787", написанный в 2013–2014 годах, был представлен "Фондом кино" на питчинге, а в 2018 году запущен в производство Министерством культуры как два отдельных фильма: "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война". Никто и не предполагал, что выходящие на экраны в 2023 году фильмы будут звучать так современно, словно сделаны вчера по спецзаказу, — говорит Светлана Дружинина. — Романтики-гардемарины, полюбившиеся зрителям в прошлом веке, прошли сложный путь познаний <...>, но не растеряли свои лучшие качества: настойчивость, упорство, решительность и уверенность в победе".

Дарья Шаталова