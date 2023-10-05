Эксперт рассказала, с каких книг лучше начать знакомство с творчеством Юна Фоссе

Шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева посоветовала прочитать сборник "Когда ангел проходит по сцене" или книгу "Трилогия"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россиянам, не знакомым ранее с творчеством нобелевского лауреата по литературе, норвежским драматургом Юном Фоссе, стоит начать с прочтения сборника "Когда ангел проходит по сцене" или книги "Трилогия", сказала ТАСС шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева.

В четверг стало известно, что Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена Фоссе за его "новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое". Фоссе - один из самых популярных драматургов Европы. Его пьесы были поставлены около 800 раз.

"Фоссе известен во всем мире в первую очередь как драматург - в России можно было увидеть спектакли по его пьесам, например, "Сон об осени" в постановке Юрия Бутусова. <...> Если вы хотите начать знакомство с творчеством Фоссе, то возьмите сборник, который выходил в АСТ, "Когда ангел проходит по сцене" (на обложке там Евгения Симонова, играющая в спектакле "Сюзанна" по пьесе Фоссе вдову Генрика Ибсена) или его легендарную прозаическую "Трилогию", - сказала Писарева.

Эксперт отметила, что типично норвежский, нордический характер прослеживается как в драматургических произведениях автора, так и в его прозе. "Все они сдержанные, минималистичные, притчевые, но в то же время поэтичные. Тут надо сказать, что Фоссе - очень литературоцентричен, и неслучайно - он литератор по образованию, поэтому прекрасно знает мировую классику и умело расставляет акценты и играет на аллюзиях. Его романы - дебютный "Красное, черное" (1983) и "Запертая гитара" (1985) - написаны в стиле потока сознания, эдакий реверанс Джеймсу Джойсу и Вирджинии Вулф", - добавила она.

О писателе

Фоссе родился в Хаугесунде и вырос в Страндебарме, в коммуне Квам, на западе Норвегии. Он дебютировал как писатель в 1983 году романом "Красный" и как драматург в 1994 году пьесой "И мы никогда не расстанемся". По мнению критиков, Фоссе способствовал продвижению модернизма в норвежскую литературу. Основные темы драматургии - неизменное течение времени, настоящее как ложная картина, встречи и расставания. Действие романов часто происходит на родном для него западе Норвегии.

Фоссе работает в разных жанрах, его творчеству присущи лингвистический, поэтический минимализм, а для его прозы типичны мелодичность, проявляющаяся в постоянных повторениях, напоминающих симфоническую музыку. Помимо романов и пьес, он также писал эссе, стихи и детские книги, кроме того, работал переводчиком. Ранее драматург был удостоен нескольких премий, в том числе литературной премии Северного совета и норвежской премии Браге.