Премьер Мариинки Шкляров примет участие в спектакле Сигаловой "Не только балет"

В спектакле прозвучит музыка современного композитора Ираиды Юсуповой

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер балетной труппы Мариинского театра Владимир Шкляров примет участие в творческом вечере-спектакле "Не только балет" хореографа, профессора школы-студии МХАТ Аллы Сигаловой, который состоится 18 октября в Московском международном Доме музыки (ММДМ). Об этом Сигалова сообщила на пресс-конференции в ТАСС.

"Первая часть [вечера] - спектакль "Магия целого". Когда-то этот спектакль имел успех, а сейчас он получил новую жизнь, новый хореографический текст, - сказала Сигалова. - Будет танцевать артист Владимир Шкляров".

По ее словам, в спектакле прозвучит музыка современного композитора Ираиды Юсуповой. В "Магии целого" Сигалова выйдет на сцену в дуэте со Шкляровым. Также в спектакле примут участие артисты Алиса Тен, Руст Позюмский и Вячеслав Шумихин.

Вторая часть вечера будет назваться "Диалоги о любви". "Все желающие смогут подойти к микрофону и задать вопрос", - пояснила Сигалова.

Премьера спектакля приурочена к предстоящему юбилею Сигаловой. В феврале 2024 года хореографу исполнится 65 лет.

Шкляров назвал огромным счастьем возможность поработать с Сигаловой. "Когда ты делишь сцену с суперпрофессионалом, это очень большая ответственность. Очень важно, чтобы было сотворчество и химия", - сказал он.