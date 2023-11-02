В Москве на фестивале Vivacello выступит итальянский композитор Андалоро

Мероприятие пройдет на трех площадках

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. XV Международный фестиваль виолончельной музыки Vivacello под художественным руководством заслуженного артиста России Бориса Андрианова открывается в Москве. Впервые в нем примет участие итальянский композитор и пианист Джузеппе Андалоро, также перед публикой выступят народный артист СССР Владимир Федосеев, израильский пианист Итамар Голан и другие, сообщила пресс-служба смотра.

"Со 2 по 12 ноября 2023 года на трех московских площадках пройдет юбилейный XV Международный фестиваль Vivacello, - говорится в сообщении. - На открытии состоится мировая премьера нового сочинения Азизы Садыковой "Ангел Cвета", написанного специально для Vivacello". Отмечается, что впервые в фестивале примет участие итальянский композитор Джузеппе Андалоро.

Об элементах программы

Как рассказали в пресс-службе, смотр откроется в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Открытие приурочено к 100-летию со дня рождения виолончелиста Даниила Шафрана. Отмечается, что специально для этой программы Российский национальный музей музыки (РНММ) предоставит Андрианову виолончель, на которой играл мастер. Также перед началом концерта публике покажут посвященный ему короткометражный документальный фильм. Во втором отделении за дирижерский пульт встанет Федосеев. Под его управлением Большой симфонический оркестр (БСО) имени П. И. Чайковского исполнит музыку Дмитрия Шостаковича и Мечислава Вайнберга.

В концерте, посвященном камерной музыке, который состоится 5 ноября и пройдет также в Зале Чайковского, примут участие израильский пианист Итамар Голан, участники Квартета имени Давида Ойстраха Андрей Баранов (скрипка) и Федор Белугин (альт), а также Андрианов. Гости услышат Первый фортепианный квартет Иоганнеса Брамса и "Элегическое трио" № 2 Сергея Рахманинова.

О ключевом концерте и закрытии

Организаторы отметили, что одним из ключевых событий смотра станет музыкальный вечер, который состоится 9 ноября в ДК "Рассвет". Хедлайнер программы - Андалоро. "В первом отделении концерта прозвучит целиком музыка балета "Весна священная" Игоря Стравинского в транскрипции Джузеппе Андалоро для двух виолончелей и двух фортепиано", - рассказали в пресс-службе. Также перед публикой выступит кипрский пианист Николас Эконому. 10 ноября на той же площадке пройдет концерт в честь 280-летия со дня рождения итальянского композитора и виолончелиста Луиджи Боккерини.

На финальном концерте - 12 ноября - в Зале Чайковского двенадцать виолончелистов, в том числе Андрианов, гость из Германии Микаэл Самсонов и другие вместе с ведущим Ярославом Тимофеевым расскажут гостям историю виолончели.

Фестиваль Vivacello проходит в Москве с 2008 года и представляет виолончельное исполнительство в самых разных художественных контекстах, в сопряжении виолончельной музыки с другими видами и формами искусства. Организатором проекта выступает культурно-благотворительный фонд "U-Art: Ты и искусство" Иветы и Тамаза Манашеровых.