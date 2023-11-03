Денис Мацуев посвятил часть своего концерта в Шанхае памяти Юрия Темирканова

Концерт прошел в Центре восточного искусства в новом районе Пудун

ШАНХАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Народный артист России пианист Денис Мацуев посвятил часть своего состоявшегося в Шанхае концерта памяти выдающегося российского дирижера Юрия Темирканова. Концерт прошел в Центре восточного искусства в новом районе Пудун.

"Эту часть сегодняшнего вечера [третий и четвертый фортепианные концерты] к 150-летию [Сергея] Рахманинова мы посвящаем памяти маэстро, который только что ушел из жизни", - сказал Мацуев со сцены.

Китайская публика этим вечером получила возможность услышать подряд четыре концерта Рахманинова и рапсодию на тему Паганини, которые Мацуев исполнил совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением дирижеров Кристофера Чена и Александра Сладковского. Никогда раньше в Китае все фортепианные концерты Рахманинова подряд за один вечер не исполнялись. В общей сложности выступление заняло пять часов с перерывами и завершилось овациями.

"Этого не было ни у кого", - отметил Мацуев в беседе с корреспондентом ТАСС, добавив, что соответствующий проект он хотел реализовать именно с оркестром из Татарстана, поскольку с этим коллективом у него сложились очень близкие отношения. С такой же программой, рассказал он, 5 ноября будет концерт в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун).

Как рассказал пианист, идея организовать такие концерты совместная с компаниями Parsons и Pearl River, которые производят китайские рояли под брендами Yangtze River и Kayserburg. "С роялем Yangtze River я познакомился в 2019 году, и меня потрясло его звучание. Никогда не думал, что в Китае можно сделать такой масштабный инструмент, чтобы он выдержал, чтобы пел, чтобы у него был огромный диапазон нюансов", - сказал Мацуев, добавив, что этот рояль также был представлен на конкурсах им. П. И. Чайковского в 2019 и 2023 годах.

"Пять концертов Рахманинова - это мои самые любимые произведения, которые мы с маэстро Сладковским играли неоднократно во многих местах, поэтому я и выбрал такой состав", - рассказал пианист, отметив, что все эти произведения подряд за один вечер сегодня впервые в Шанхае исполнялись на рояле Yangtze River.

Выступления в Китае

Мацуев также поделился впечатлениями о своих выступлениях в Китае, которые начались с его первого концерта в Шанхае в 1997 году. "С тех пор я приезжал сюда каждый год, очень много раз был в Китае. То, что сейчас здесь происходит, удивительно. Публика поменялась, и это не просто так. Теперь это уже пример для подражания, поскольку таких вложений в культуру, как в Китае, нет нигде. В любом городе стоит "космический шаттл", который включает в себя огромное количество залов. Также они полностью скопировали нашу систему советского музыкального образования, и вот результат - это потрясающе", - сказал пианист, добавив, что в России также необходимо вкладывать в культуру и спорт одинаково.

После выступлений с оркестром в Шанхае и Шэньчжэне у Мацуева состоится большой сольный тур по Китаю. Концерты пройдут, в частности, в таких городах, как Пекин, Сиань, Гуанчжоу и Цзинань. Завершится тур 19 ноября в городе Ханчжоу.