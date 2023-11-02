"Маэстро с душой художника". Соболезнования в связи со смертью Юрия Темирканова

Советский и российский дирижер умер в возрасте 84 лет

2 ноября стало известно о смерти советского и российского дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, Народного артиста СССР Юрия Темирканова. Он умер на 85-м году жизни.

Слова сочувствия выразили, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, пианист Денис Мацуев.

"Огромная потеря для российской культуры"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что уход из жизни Темирканова является огромной потерей не только для российской культуры, но и для нее лично. Об это говорится в телеграмме спикера СФ, направленной в филармонию.

"Глубоко опечалена известием о кончине народного артиста СССР Юрия Хатуевича Темирканова. Уход из жизни Юрия Хатуевича - это огромная потеря не только для российской культуры, но и для меня лично. Сейчас трудно найти нужные слова, чтобы выразить боль, осознать ее сердцем. Юрий Хатуевич был выдающимся дирижером нашего времени, непререкаемым авторитетом, его мастерству поклонялись самые знаменитые концертные залы", - отмечается в телеграмме.

Она отметила, что за творчеством Темирканова стояла колоссальная интеллектуальная работа, которая опиралась на широчайшую образованность, понимание русского и мирового искусства. "Юрий Хатуевич многое сделал для развития легендарного Мариинского театра, осуществил незабываемые постановки, открывшие зрителям силу и красоту классических произведений. Он вдохнул новую жизнь в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Д. Д. Шостаковича, художественным руководителем которой являлся более 30 лет, возглавляя лучший симфонический оркестр страны, продолжая традиции великого Е. А. Мравинского", - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что всегда восхищалась талантом этого человека - "глубокого, мудрого, тонко чувствующие, интеллигентного, обладающего невероятной энергетикой". "Юрий Хатуевич был замечательным собеседником, общение с ним доставляло большое удовольствие, а его мнение по вопросам культуры являлось для меня очень ценным. Низкий поклон Юрию Хатуевичу за его достойный жизненный путь, истинное служение музыке, за все хорошее и доброе, что он сделал для людей и отечества. Светлая ему память", - написала председатель верхней палаты парламента.

Она передала искренние соболезнования родным и близким Темирканова.

"Маэстро с душой художника"

Уход из жизни Юрия Темирканова стал утратой для всего музыкального сообщества, отметила в соболезновании министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Ушел великий музыкант Юрий Хатуевич Темирканов, - написала министр в своем Telegram-канале. - Юрия Хатуевича многие называли маэстро с душой художника. Выражаю искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Темирканова. Это большая утрата для всего музыкального сообщества".

"Символ высших достижений мировой культуры"

Юрий Темирканов останется примером дирижера высочайшего уровня, а его творчество - эпохой в культуре и истории. Об этом написал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соболезновании по случаю смерти художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, народного артиста СССР, Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

"На протяжении многих десятилетий имя Юрия Хатуевича Темирканова было одним из символов высших достижений мировой культуры. Для всех нас он останется примером дирижера высочайшего уровня, продолжателя традиций великих музыкантов России, настоящего гражданина нашего Отечества. Юрий Хатуевич был бесконечно предан России и Санкт-Петербургу. Его творчество - эпоха в нашей культуре и истории. Благодарную память о нем будет хранить Россия", - говорится в письме губернатора.

Как отметил председатель законодательного собрания города Александр Бельский, Петербург занимал особое место в жизни Темирканова - он искренне любил город и внес огромный вклад в развитие петербургской исполнительской школы.

"Выдающийся дирижер современности. На его счету - виртуозное управление Заслуженным коллективом России, сотни выступлений с ведущими зарубежными оркестрами. Бесчисленное множество премий, наград и почетных званий. Юрий Хатуевич покорил своим творчеством сердца миллионов - как в нашей стране, так и за рубежом", - отметил Бельский.

"Один из величайших дирижеров современности"

В свою очередь глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков назвал невосполнимой утратой для региона уход Темирканова, который родился в 1938 году в Нальчике. "Кабардино-Балкария понесла невосполнимую утрату <...> - ушел из жизни наш выдающийся земляк - один из величайших дирижеров современности, народный артист СССР, народный артист Кабардино-Балкарской АССР Юрий Хатуевич Темирканов", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Глава КБР добавил, что "глубоко порядочный, невероятно добрый, гениальный и при этом скромный и трудолюбивый, Юрий Хатуевич пользовался всенародной любовью и уважением". "Масштаб его личности для российской культуры трудно переоценить. <...> Скорбим. Юрий Хатуевич Темирканов - один из выдающихся сынов Кабардино-Балкарии. Память о нем будет вечно жить в наших сердцах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Хатуевича", - отметил Коков.

"Последний из могикан" великой русской дирижерской школы"

Российский пианист Денис Мацуев назвал Темирканова "последним из могикан" великой русской дирижерской школы.

"Трудно подобрать слова, когда уходит "последний из могикан" великой русской дирижерской школы, когда уходит твой близкий друг, старший товарищ, с которыми связаны 20 лет моей жизни как на сцене, так и за сценой. Юрий Хатуевич Темирканов - это учитель, который мне дал очень много, это тончайший художник, деликатный человек, настоящий интеллигент и мудрый философ", - написал Мацуев в своем Telegram-канале.

Пианист подчеркнул, что "говорящие, музыкальные руки" Темирканова рождали великую музыку, великое искусство: "Когда рождалась эта магия, каждый человек, который был в зале или слушал его в записи, попадал под его чары с первых же секунд".

Мацуев подчеркнул, что смерть Темирканова стала трагедией для всего мирового искусства.

"Талант и благородство"

Народный артист СССР Юрий Башмет отметил талант и благородство Юрия Темирканова, с которым дружил много лет, и назвал его смерть невосполнимой личной потерей.

"Лично для меня уход такого музыканта, моего друга, человека с которым мы дружили, общались, вместе выступали на протяжении 40 лет, абсолютно невосполнимая личная потеря, - сказал ТАСС Башмет. - Человек-эпоха, уникальный музыкант, уникальный человек. Для меня Темирканов - талант и благородство. Нет слов, чтобы передать мои эмоции в данный момент".