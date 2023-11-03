Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Темирканова

Премьер-министр назвал художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича человеком большого таланта, бесконечно преданным и влюбленным в музыку

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким Юрия Темирканова в связи со смертью дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

"Юрий Хатуевич обладал по-настоящему уникальным даром, особой энергетикой, тонко чувствовал и виртуозно передавал глубину сочинений великих композиторов. Под его руководством Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии стал одним из лучших творческих коллективов, покорил многие сцены мира, завоевал искреннюю любовь миллионов людей", - говорится в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер-министр назвал Темирканова человеком большого таланта, бесконечно преданным и влюбленным в музыку. Благодаря его яркому дирижерскому мастерству симфонии Чайковского и Шостаковича, балеты Стравинского, произведения Щедрина получили новое звучание. Каждое выступление музыканта дарило публике незабываемые эмоции, подчеркнул Мишустин.

"Юрия Хатуевича Темирканова больше нет с нами. Но осталось его богатейшее творческое наследие, осталась добрая память об этом светлом и неординарном человеке", - заключил глава кабмина.

Темирканов умер 2 ноября в возрасте 84 лет.