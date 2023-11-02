Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Темирканова

Министр культуры назвала смерть Народного артиста большой утратой для музыкального сообщества

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уход из жизни художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, народного артиста СССР Юрия Темирканова стал утратой для всего музыкального сообщества, отметила в соболезновании министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Ушел великий музыкант Юрий Хатуевич Темирканов, - написала министр в своем Telegram-канале. - Юрия Хатуевича многие называли маэстро с душой художника. Выражаю искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Темирканова. Это большая утрата для всего музыкального сообщества".

Темирканов умер 2 ноября на 85-м году жизни.