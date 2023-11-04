Долина, Shaman и Герзмава представят шоу "Портал в будущее" на выставке "Россия"

Оно создано специально для праздника в честь открытия мероприятия

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Лариса Долина, Хибла Герзмава, Shaman и другие станут хедлайнерами музыкального шоу о развитии России "Портал в будущее". Его представят публике в завершение дня открытия Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщили организаторы.

"Хедлайнерами музыкально-мультимедийного шоу в 20:00 мск станут Shaman, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников", - говорится в сообщении.

Как рассказали организаторы, "Портал в будущее" - это музыкальное произведение, соединившее в себе электронную и симфоническую музыку. Отмечается, что оно создано специально для праздника в честь открытия выставки-форума.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.