11 ноября, 04:03

Театр им. Моссовета покажет свою версию "Пиковой дамы"

Премьеру приурочили к 225-летию Александра Пушкина

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Театр имени Моссовета представит приуроченную к 225-летию поэта, драматурга и прозаика Александра Пушкина премьеру спектакля "Пиковая дама" в постановке Игоря Яцко с Валентиной Талызиной в главной роли. Премьерные показы состоятся 11 и 18 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Читайте также
Изнанка "Щелкунчика" и гаражные истории: какие выставки, премьеры и концерты ждут в ноябре

"Получилось собрать эту историю, потому что она из многих элементов собрана. Прежде всего - Пушкин, прежде всего - повесть. И конечно, путь был такой продолжительный, в таком непосредственном творческом союзе с Валентиной Илларионовной Талызиной, которая предстает в образе Старой графини - "Пиковой дамы". Потому что это наш совместный замысел - это сделать. Во многом инициатива от нее идет", - сказал перед премьерой Яцко.

По словам режиссера, в спектакле сочетаются размышления о человеческом несовершенстве и сожаления о несостоявшейся любви, которая могла бы изменить судьбы героев. "Пушкин, конечно, соединяет реализм и мистику, то есть видения и сон. То, что приснилось, может стать реальностью", - обозначил концепцию постановки Яцко.

Роль Германа исполняет Станислав Бондаренко. "Поступки Германа сначала можно оправдать любовью - для Лизы он хотел денег, чтобы ее обеспечивать. Но получив демонические знания, он забывает, о чем мечтал. Его поглотила жажда наживы, богатства. Месседж нашего спектакля в том, что всегда можно что-то исправить, если ты этого действительно хочешь", - сказал актер.

В других ролях заняты Ксения Комарова, Ксения Хаирова, Александр Яцко, Александр Бобровский, Андрей Анкудинов. Подготовил пьесу драматург Роман Козырчиков. 

Теги:
РоссияТалызина, Валентина ИлларионовнаПушкин, Александр СергеевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация