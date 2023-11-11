Театр им. Моссовета покажет свою версию "Пиковой дамы"

Премьеру приурочили к 225-летию Александра Пушкина

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Театр имени Моссовета представит приуроченную к 225-летию поэта, драматурга и прозаика Александра Пушкина премьеру спектакля "Пиковая дама" в постановке Игоря Яцко с Валентиной Талызиной в главной роли. Премьерные показы состоятся 11 и 18 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Получилось собрать эту историю, потому что она из многих элементов собрана. Прежде всего - Пушкин, прежде всего - повесть. И конечно, путь был такой продолжительный, в таком непосредственном творческом союзе с Валентиной Илларионовной Талызиной, которая предстает в образе Старой графини - "Пиковой дамы". Потому что это наш совместный замысел - это сделать. Во многом инициатива от нее идет", - сказал перед премьерой Яцко.

По словам режиссера, в спектакле сочетаются размышления о человеческом несовершенстве и сожаления о несостоявшейся любви, которая могла бы изменить судьбы героев. "Пушкин, конечно, соединяет реализм и мистику, то есть видения и сон. То, что приснилось, может стать реальностью", - обозначил концепцию постановки Яцко.

Роль Германа исполняет Станислав Бондаренко. "Поступки Германа сначала можно оправдать любовью - для Лизы он хотел денег, чтобы ее обеспечивать. Но получив демонические знания, он забывает, о чем мечтал. Его поглотила жажда наживы, богатства. Месседж нашего спектакля в том, что всегда можно что-то исправить, если ты этого действительно хочешь", - сказал актер.

В других ролях заняты Ксения Комарова, Ксения Хаирова, Александр Яцко, Александр Бобровский, Андрей Анкудинов. Подготовил пьесу драматург Роман Козырчиков.