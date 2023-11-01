Изнанка "Щелкунчика" и гаражные истории: какие выставки, премьеры и концерты ждут в ноябре

Знакомимся с гениями Серебряного века в Третьяковской галерее и с героями картин Нико Пиросмани в театре МОСТ. Приобщаемся к высокому на виолончельном фестивале и танцуем под хиты прошлых лет на концерте "Легенды Ретро FM". На вечере, посвященном Исааку Шварцу, вспоминаем любимые фильмы, а затем смотрим новые: в прокат выходят комедия со Стояновым и Сухоруковым, драмеди с Юрой Борисовым и фантастический триллер о советском космонавте. Рассказываем подробнее об этих и других проектах.

Выставки

"Сон Маши, или Щелкунчик за кулисами"

Где: Галерея "Е.К.АртБюро" (Малый Кисельный пер., 4, стр. 2)



Когда: с 27 октября по 8 декабря

Выставка "Сон Маши, или Щелкунчик за кулисами" © Александр Недорез/ Е.К.АртБюро

Пока театралы охотятся за билетами на новогодние показы балета "Щелкунчик", можно отправиться на выставку и взглянуть на это произведение с новых ракурсов. Современная художница Людмила Горлова подготовила серию живописных работ, которую сама называет "набор дивертисментов". В нее вошли около 30 картин, герои которых — артисты балета, музыканты, дирижеры, портные и другие люди, создающие на сцене сказку. Кроме того, через свои произведения автор рассуждает на тему того, как ежегодно "Щелкунчик" становится частью повседневной жизни, ведь музыка Чайковского в декабре и январе льется отовсюду — из подземных переходов, приемников, колонок торговых центров. Вход на выставку бесплатный, по предварительной регистрации.

"Куплю гараж"

Где: Музей Москвы (Зубовский б-р, 2)



Когда: с 20 октября по 10 марта

Главным героем выставки стал гараж — сакральное для русского человека место, которое в эпоху СССР фактически выполняло функцию мужского клуба. По сложившимся традициям некоторые до сих пор встречаются в гараже с друзьями, а помимо автомобиля, хранят там вещи, которые жалко выбросить, лыжи и домашние заготовки. Музей Москвы рассказывает и показывает, как развивалась гаражная культура в СССР, когда всего несколько метров личного пространства становились территорией свободы для многих людей. На выставке можно увидеть автомобили из фонда Музея транспорта Москвы, а также воссозданные интерьеры типичных советских гаражей.

"Герои и современники Серебряного века"

Где: Третьяковская галерея (Лаврушинский пер., 10)



Когда: с 24 ноября по 19 мая

Серебряным веком называют период на рубеже XIX и XX веков — время, когда русское искусство переживало расцвет накануне заката империи. Рушились академические каноны, художники экспериментировали и искали новые формы. Появлялось множество творческих объединений, среди самых известных — "Мир искусства" и "Голубая роза". Символисты, примитивисты, авангардисты, футуристы и неоклассики работали практически бок о бок, при этом видели мир совершенно по-разному, и живопись благодаря их конфликту мировоззрений только обогащалась. Третьяковская галерея предлагает посмотреть, как именно это происходило. На выставке представлены работы Бенуа и Малевича, Серова и Шагала, Врубеля, Кандинского, Бакста и других знаковых художников.

"Тинькофф Город: Энди Уорхол и русское искусство"

Где: Еврейский музей и центр толерантности (ул. Образцова, 11, стр. 1А)



Когда: с 24 октября по 18 февраля

Выставка "Тинькофф Город: Энди Уорхол и русское искусство" © Александр Недорез/ Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности

Американского художника Энди Уорхола называют основателем и королем поп-арта — художественного направления, возникшего в конце 1950-х годов как своеобразный протест беспредметной живописи. На смену абстрактным и минималистичным картинам пришли пестрые работы с понятными образами, в том числе из массовой культуры. На выставке зрители увидят 60 произведений Уорхола, среди них есть культовые "Суп Кэмпбелл", "Мэрилин Монро", "Мао Цзэдун", "Лиз Тейлор" и менее известные. Экспозиция построена таким образом, что графика американца вступает в диалог с картинами современных российских художников.

ARTLIFE FEST

Где: ЦВЗ "Манеж" (Манежная пл., 1)



Когда: 11–17 ноября

Фестиваль Artlife Fest © Пресс-служба ARTLIFE FEST

ARTLIFE FEST — ежегодный интерактивный фестиваль современного искусства. Здесь можно не только познакомиться с актуальными произведениями, но и повзаимодействовать с ними благодаря AR-эффектам и другим современным технологиям. А еще поучаствовать в творческой программе, побывать на лекциях и на мастер-классах. В этом году на фестивале представят более 200 картин от художников из 16 стран мира, в том числе из Италии, Испании, Франции, Мексики, Китая и Египта. Особое внимание организаторы ARTLIFE FEST уделили посетителям с нарушениями слуха и зрения — для них предусмотрена инклюзивная программа. Некоторые экспонаты сопровождаются рельефными макетами, тактильными станциями и ароматами, которые позволяют погрузиться в атмосферу картин. Попасть на выставку можно бесплатно, для этого необходимо зарегистрироваться.

Театр

"Мизантроп и я"

Где: РАМТ (Театральная пл., 2)



Когда: 5, 19 и 26 ноября

Спектакль "Мизантроп и я" © Пресс-служба РАМТ

Пьесе Мольера "Мизантроп" уже более 350 лет, и она не собирается покидать театральные афиши — в РАМТе постановку представила Екатерина Половцева. Действие комедии о неудобном человеке, который ненавидит лесть, лицемерие и, как назло, влюбляется в светскую львицу, режиссер перенесла в наши дни — в современное кинозакулисье. По сюжету актеры участвуют в съемках костюмной картины, при этом их взаимоотношения на площадке удивительным образом совпадают со сценарием по Мольеру. "Хочется вскрыть содержание, юмор, сделать так, чтобы сегодня это звучало так же остро, как когда это было написано. Нам интересна мизантропия как явление: как она разрастается и заражает все вокруг себя, становится силой разрушения", — говорит Екатерина Половцева.

"Пиросмани. Праздник одиночества"

Где: МОСТ (ул. Большая Садовая, 6)



Когда: 2 и 19 ноября

Спектакль "Пиросмани. Праздник одиночества" © Пресс-служба театра МОСТ

Сегодня Нико Пиросмани называют одним из крупнейших мастеров наивного искусства, а его картины уходят с аукционов за миллионы долларов. При этом Пиросмани был художником-самоучкой, долгие годы не имел связи с профессиональным арт-сообществом, жил в нищете, а скончался от голода и болезни. Режиссер Георгий Долмазян поставил спектакль по мотивам пьесы Вадима Коростылева о последних днях жизни художника. Действующие лица — персонажи картин Пиросмани. Необычна постановка тем, что сценография для нее была создана с помощью нейросети "Яндекса": режиссер формулировал запросы, а искусственный интеллект генерировал варианты декораций.

"Адриана Лекуврер"

Где: Большой театр (Театральная пл., 1)



Когда: 16–19 ноября

Адриенна Лекуврер была знаменитой французской актрисой начала XVIII века. При этом ее судьба оказалась настолько драматичной, что вдохновила Эжена Скриба и Габриэля Легуве на создание пьесы в 1849 году. Спустя полвека композитор Франческо Чилеа написал оперу, основанную на этом произведении, — в Большом театре ее поставил режиссер Евгений Писарев. Сюжет в двух словах не перескажешь, но основной конфликт назревает из-за любви: такой страстной, что в финале Лекуврер отравляет ее соперница. "Эта история объемна, и диапазон от комедийных сцен до трагических очень велик. Причем игра жанрами осуществляется практически без переходов", — говорит Писарев.

"Речи немых"

Где: МХТ им. Чехова (Камергерский пер., 3)



Когда: 25 и 26 ноября

Спектакль "Речи немых" © Екатерина Цветкова/ Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова

Спектакль поставлен по одноименной книге доктора исторических наук Виктора Бердинского — в течение десятилетий он собирал монологи крестьян, из которых можно узнать, как и чем жили деревенские люди в XX веке. Воспоминания героев о революции, раскулачивании и колхозах, о войне и быте субъективны, но наполнены неподдельными эмоциями. "Вслушиваясь в шелест ушедших голосов, мы сможем расслышать свой собственный голос и взглянуть из сегодняшнего дня в зеркало XX века", — говорится в аннотации спектакля. За постановку отвечала молодой режиссер Екатерина Шихова: она представила эскиз в марте этого года в рамках экспериментального проекта "АРТХАБ", и по итогам конкурса ее спектакль приняли в репертуар МХТ.

Концерты

Vivacello

Где: Концертный зал им. Чайковского и другие площадки



Когда: 2–12 ноября

Фестиваль Vivacello © Пресс-служба фестиваля VIVACELLO

Vivacello — ежегодный фестиваль, посвященный виолончельной музыке. В этом ноябре гостей ждут шесть концертов, которые пройдут на трех площадках — в Концертном зале им. Чайковского, ДК "Рассвет" и в джаз-клубе Алексея Козлова. Каждый из вечеров будет посвящен отдельной теме или памятной дате: например, 100-летию со дня рождения советского виолончелиста Даниила Шафрана или 110-летию премьеры балета "Весна священная". Диапазон музыки, которую можно услышать на фестивале, невероятно широк: от симфоний времен Моцарта до сюит Чайковского, Шостаковича и джазовых композиций. Впервые к Vivacello присоединится итальянский композитор и пианист Джузеппе Андалоро — он примет участие в концерте 9 ноября.

"Легенды Ретро FM"

Где: ВТБ Арена (Ленинградский пр-т, 36)



Когда: 25 ноября

Поностальгировать и отдохнуть под проверенные временем хиты можно на международном музыкальном фестивале "Легенды Ретро FM". Почти два десятилетия радиостанция "Ретро FM" проводит в городах России концерты с участием зарубежных и отечественных звезд 70-х, 80-х и 90-х годов. В этом году шоу пройдет сразу в двух столицах: 25 ноября на "ВТБ Арене" в Москве и 26 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Среди участников московского концерта — Pupo, Arabesque, Joy, Fancy, Михаил Шуфутинский, "Самоцветы", Александр Иванов ("Рондо"), Lian Ross и другие культовые исполнители. Также на фестивале впервые выступят Владимир Пресняков, Маша Распутина, Gazebo, группы "Дюна" и Plazma. Шоу, как и всегда, пройдет с размахом — обещают масштабные декорации, пиротехнику и оригинальную сценографию.

"Музыкальная вселенная Исаака Шварца"

Где: Государственный Кремлевский дворец (ул. Воздвиженка, 1)



Когда: 3 ноября

За свою жизнь Исаак Шварц написал музыку более чем к 120 фильмам, среди самых известных из них — "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Соломенная шляпка", "Не стреляйте в белых лебедей". Мелодии и романсы из этих и других картин прозвучат на концерте, посвященном 100-летию со дня рождения композитора. На сцену выйдут Петр Налич, Нонна Гришаева, Лариса Долина, Григорий Лепс, Олег Погудин, Екатерина Гусева и другие известные артисты. Аккомпанировать будет Российский национальный оркестр во главе с дирижером Павлом Герштейном.

"Шостакович. Симфония №13. Бабий Яр"

Где: МТС Live Холл (шоссе Энтузиастов, 5, стр. 2)



Когда: 6 ноября

Одна из самых жутких страниц Великой Отечественной войны связана с Бабьим Яром — местом в Киеве, где, по разным подсчетам, фашистами и местными коллаборационистами были расстреляны от 70 тыс. до 200 тыс. мирных жителей, в основном евреев. В 1961 году Евгений Евтушенко написал поэму, посвященную трагедии, а она в свою очередь стала основой для Симфонии №13 Дмитрия Шостаковича. Именно это произведение на концерте исполнит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета. Участие в выступлении примут сразу три хора — Московской мужской еврейской капеллы, Государственной академической хоровой капеллы России им. Юрлова и Государственного академического русского хора им. Свешникова. Партию баса исполнит солист Мариинского театра Михаил Петренко.

Кино

"Пять процентов"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 2 ноября

Комедия Дмитрия Светозарова со звездным актерским составом: в главных ролях — Юрий Стоянов, Виктор Сухоруков и Дмитрий Лысенков. В центре сюжета оказывается Николай Ферапонтов — советский скульптор и "классик соцреализма", который давно вышел на пенсию и едва сводит концы с концами. Его жизнь резко меняется после знакомства с молодым искусствоведом Мясоедовым: мужчина находит в подсобке Ферапонтова картины, которые кажутся ему шедеврами. Пенсионер не знает их настоящего происхождения и выдает себя за автора — с этого момента начинается его восхождение к славе и деньгам.

"Человек ниоткуда"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 2 ноября

Фантастический триллер Рената Давлетьярова о путешествиях во времени. По сюжету советский космонавт Ким Кириллов в 1960 году участвует в засекреченном запуске ракеты, но из-за аварии попадает не на орбиту, а в будущее. После потери сознания Ким приходит в себя в Москве 2023 года — он почти ничего не помнит о своем прошлом, но и жизнь в новой реальности дается ему нелегко. Внезапно он встречает девушку, которая как две капли воды похожа на его возлюбленную, но она видит Кима впервые. В фильме снялись Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов и другие.

"Слово пацана. Кровь на асфальте"

Можно посмотреть на сервисах Wink и Start с 9 ноября

Кадр со съемок фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте" © Пресс-служба Wink

Уличные разборки и "жизнь по понятиям" в криминальной драме Жоры Крыжовникова об эпохе перестройки. Главными героями стали подростки, которые пытаются разобраться, как жить в новой России. Один из них — 14-летний Андрей, мальчик из интеллигентной семьи и любимая мишень хулиганов. Чтобы защититься, он решает стать своим среди "пацанов". Его проводником в мир уличных группировок становится 14-летний Марат. В сериале снялись Иван Янковский, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Юлия Александрова, Сергей Бурунов и другие. Продюсером проекта выступил Федор Бондарчук.

"Привет, мама"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 2 ноября

Режиссерский дебют сценаристки фильма "Вызов" Или Малаховой, премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Это история о позднем взрослении и преодолении детских травм. Главную героиню зовут Кира, ей около сорока лет, она работает в аэропорте Пулково и живет вместе со своей младшей сестрой Верой и ее дочерьми. Мать Киры пропала без вести несколько лет назад, однако женщина никак не может признать ее смерть и мечтает о том, что мама чудом вернется. В это же время ее собственная жизнь будто стоит на паузе. Сможет ли Кира отпустить прошлое и открыться новому — главный вопрос. Сестер сыграли Дарья Савельева (награждена спецпризом кинофестиваля в Выборге за лучшую женскую роль) и Аглая Тарасова.

"Год рождения"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 9 ноября

Драмеди от Михаила Местецкого — сценариста "Легенды №17" и режиссера фильма "Тряпичный союз", ставшего сенсацией на "Кинотавре" в 2015 году. Главный герой — молодой, чудаковатый парень Филипп (Эльдар Калимулин). Он живет в вымышленном провинциальном Металлогорске, обожает панк-рок-культуру и мечтает устроить в родном городе масштабный музыкальный фестиваль. Его кумир — лидер андеграундной группы из 90-х "Яичный свет" (его роль исполнил Юра Борисов). Однажды Филипп встречает Марину (Анастасия Талызина), они быстро влюбляются друг в друга и вскоре узнают, что ждут ребенка. Герою предстоит найти баланс между мечтами и работой на мясокомбинате отца Марины, а сделать это не так уж просто.

Дарья Шаталова