Наталья Варлей проведет диктант о фильмах Гайдая на стенде Приангарья на выставке "Россия"

Кинопрограмму на выставке-форуме Иркутская область представит 17 ноября

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Иркутская область, где развивается собственное кинопроизводство, представит на выставке-форуме "Россия" программу, посвященную кинематографу и покажет фильм об экспедиции глубоководных аппаратов "Мир" на Байкале. Актриса Наталья Варлей проведет диктант по комедиям советского режиссера Леонида Гайдая, который вырос и начинал творческий путь в Иркутске, сообщила пресс-службы правительства региона.

"На выставке-форуме "Россия" Иркутская область проведет кинодиктант "Помедленнее, я записываю" и "Гайдай-квиз", покажет фильм о глубоководной экспедиции "Миры на Байкале. 15 лет спустя", расскажет о международном Байкальском кинофестивале "Человек и природа", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Игоря Кобзева.

Диктант, посвященный кинокомедиям Гайдая, проведет заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, снимавшаяся в его фильмах. Документальную ленту о погружениях глубоководных обитаемых аппаратов "Мир" в Байкал представят ученый, исследователь Мирового океана Анатолий Сагалевич и кинорежисер Владимир Марин. Кинокомпания иркутского кинорежиссера Юрия Яшникова представит проект "Киноинтервью" об известных людях Иркутска. Зрители узнают подробности съемок документального фильма о знаменитом драматурге из Приангарья Александре Вампилове "Саня, драматург". Также на выставке в музее кино ВДНХ покажут кинолетопись "Земля у Байкала", которую в течение последних десяти лет создают молодые режиссеры, продолжая традиции Восточно-Сибирской студии кинохроники - одной из самых крупных в СССР. Студия проработала в регионе более полувека.

Кинопрограмму на выставке-форуме Иркутская область представит в день региона, 17 ноября.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.