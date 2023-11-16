16 ноября, 15:36
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Михалков планирует снять новый фильм

Режиссер сообщил, что пока держит весь замысел в тайне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков планирует в ближайшее время снять новый художественный фильм, но пока держит весь замысел в тайне. Об этом он сказал журналистам на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

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"Собираюсь. Есть мысли", - ответил Михалков на вопрос ТАСС, планирует ли он в ближайшее время съемки художественного фильма. Однако разглашать подробности режиссер отказался: "Не скажу!". Михалков лишь уточнил, что намерен снимать полнометражный художественный фильм, не сериал.

"Но у меня все большие картины становились сериалами: и "Утомленные солнцем - 2" - 13 серий, и "Двенадцать" - 4 серии, и "Солнечный удар" - 4 серии. Но мы не из обрывков склеиваем, а мы снимаем специально сцены, которые войдут в сериал", - отметил он.

Режиссера спросили, на какой главный вопрос сегодня должен отвечать российский кинематограф. В ответ Михалков заметил, что это должны быть вопросы, волнующие тех, кто делает картины. "А что для них главное - это уже их проблемы. В любом случае русское кино, советское кино, настоящее российское кино - это всегда поиск смыслов", - уверен режиссер.

"Лично меня интересует то, что человека волнует, и как он умеет это волнение передать в зрительный зал, это значит понимание и соединение того, что и как", - полагает Михалков. 

Теги:
РоссияМихалков, Никита СергеевичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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