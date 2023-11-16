16 ноября, 15:50
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Михалков намерен обсудить с Путиным организацию евразийского "Оскара"

Режиссер уточнил, что премию Евразийской киноакадемии могут впервые вручить в 2024 году, но пока уверенности в этом нет из-за нерешенных оргвопросов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков намеревается попросить президента РФ Владимира Путина посодействовать в организации премии Евразийской киноакадемии. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

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"В мои планы входит поговорить (с главой государства - прим. ТАСС), обсудить, чтобы как-то он нажал", - сказал Михалков. Он уточнил, что премия Евразийской киноакадемии может быть впервые вручена в 2024 году, но пока уверенности в этом нет из-за нерешенных оргвопросов.

"Я попросил президента, он был в Китае, он говорил с [председателем КНР] Си Цзиньпином. Тот поддержал это (организацию премии Евразийской киноакадемии - прим. ТАСС) и даже предложил сделать "Евроазиатскоевидение" - аналог "Евровидения" (музыкальный конкурс - прим. ТАСС). Теперь все дело в тех, кому это поручают, а вот тут как раз начинаются [проблемы]", - отметил Михалков.

Предполагается, что Путин примет участие в международном культурном форуме 17 ноября.

Весной 2022 года председатель Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом "Оскара". Создание киноакадемии и кинопремии Михалков считает необходимым в первую очередь для "развития евразийского пространства".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияМихалков, Никита СергеевичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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