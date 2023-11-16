Гусман заявил, что медиа должны ответственно освещать культурные процессы в России

По словам первого заместителя генерального директора ТАСС, в противном случае самой культуры не будет вообще

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Средствам массовой информации следует ответственно подходить к освещению процессов, которые происходят в российской культуре. В противном случае самой культуры не будет вообще, считает первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

"Я сегодня вспомнил великое выражение одного из организаторов советской системы здравоохранения Николая Семашко. В то время повсеместно можно было встретить такую надпись: "Без санитарной культуры нет культуры вообще". Я взял на себя смелость изменить эту фразу и сформулировать ее так: "Без медийной культуры нет культуры вообще". Потому что, если медиа не будут выполнять свою роль и ответственно освещать культурные процессы, не будет культуры вообще", - сказал он на панельной дискуссии "Медийная культура" Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур, где выступил модератором.

В современном обществе медиа как институт, который отражает культурные процессы и связывает их с обществом, чрезвычайно важны, убежден Гусман. "Сегодня вокруг нас огромное количество разных медиавозможностей, информация о культуре приходит к нам из разных источников. Но при этом крайне важно, как отражаются культурные процессы в современных медиа, насколько рамки этой работы соответствуют тому месту, которое занимает культура в жизни общества и каждого из нас", - добавил он.

Участниками сессии стали декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова, заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова, главный редактор газеты "Московский Комсомолец" Павел Гусев, издатель газеты "Русия днес - Россия сегодня", председатель форума "Болгария - Россия" Светлана Шаренкова, генеральный директор телеканала CBC в Азербайджане Вугар Халилов и директор Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.