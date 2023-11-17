Посол Армении заявил, что культура может помочь справиться с вызовами современности

Вагаршак Арутюнян подчеркнул, что она "формирует человека, гражданина, общество и нацию"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Именно культура способна помочь человечеству справиться с вызовами нового времени, заявил посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян в ходе дискуссии с главой Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Посол обратил внимание, что в нынешнюю сложную эпоху сохранить культурный суверенитет страны и народа - это главная задача и ответственность каждого государства, отметив, что наиболее остро встает вопрос ценностей для устойчивого развития человечества.

"Сегодня для всех нас - участников этого значимого форума (Форума объединенных культур - прим. ТАСС) - очевидно, что именно культура способна помочь человечеству справиться с вызовами нового времени, определив объединение наших ценностей высшим проявлением устойчивого развития мировых преобразований", - отметил Арутюнян.

Культура, продолжил он, является институтом, который формирует человека, гражданина, общество и нацию. "Сохранение культурного суверенитета - это фундамент государственности любой нации. Армения как страна с многовековой культурой осознает важность сохранения своего культурного наследия и духовной самобытности", - добавил посол.

Арутюнян выразил уверенность, что форум в Санкт-Петербурге не только объединит все страны с их уникальным наследием и самобытностью, но и "создаст прецедент мировой платформы, где суверенитет культур соединяется в единое поле".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур пройдет с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

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