Китай примет российский фестиваль кино и анимации "Мир чудес" в 2024 году

В 2023 году фестиваль прошел в Сербии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль детско-юношеского кино и анимации "Мир чудес" пройдет в Китае в 2024 году. Об этом рассказала председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

"Мы также планируем провести в Китае фестиваль "Наш мир чудес", который в этом году впервые прошел в Сербии в статусе международного события. До этого фестиваль с успехом проходил в Калининграде, а его новой вехой в 2024 году станет Китай", - сказала Слащева.

В Сербии фестиваль российского кино и анимации "Мир чудес" прошел с 27 по 31 октября. Организаторами выступили Киностудия имени Максима Горького и "Союзмультфильм" в партнерстве с Россотрудничеством, "Российской газетой", а также с Сербским отделением Международного фонда Духовного Единства народа.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит 16-18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.