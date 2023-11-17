На форуме в Петербурге представили проект конкурса песни "ЕвразияВидение Плюс"

Основатель Фонда "Традиции искусства" Павел Елкин сообщил, что проект будет ориентирован на страны БРИКС, где Россия будет председательствовать в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Проект нового международного конкурса популярной песни "ЕвразияВидение Плюс" презентовали на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Презентацию провел на сессии "Музыкальная культура" в Академической капелле Санкт-Петербурга основатель Фонда "Традиции искусства" Павел Елкин.

"Фонд "Традиции искусства" уполномочен заявить о том, что мы создаем международный конкурс популярной песни "ЕвразияВидение Плюс". Мы надеемся дать возможность именно молодым исполнителям показать себя на весь мир, мы приглашаем на наш конкурс все страны", - сказал Елкин.

Он добавил, что "это будет совместная работа Министерства иностранных дел, Министерства культуры и Министерства цифрового развития, связи и массовых комуникаций РФ при участии Первого канала и лично Константина Эрнста".

Ранее ТАСС сообщил, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выступил с инициативой создания ежегодного песенного конкурса "Интервидение" на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с главами зарубежных делегаций в рамках форума.

Ориентация на БРИКС

Раскрывая смысл добавления "плюс", Елкин пояснил, что проект на первых порах будет ориентирован на страны БРИКС, где Россия будет председательствовать в 2024 году, но в перспективе проект будет расширять географию участников. По словам спикера, впервые пройдя в России, конкурс после победы участника будет в следующем году проводиться в стране, которую представляет победитель.

В основе идеи ежегодного конкурса - стремление представить многообразие современной популярной песни. В настоящее время проект находится в стадии проработки и будет более полно представлен в ближайшее время, заключил он.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организаторами мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.