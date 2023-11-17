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IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

В Латинской Америке в 2024 году планируют провести фестиваль российского кино

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала латиноамериканские страны большим потенциальным рынком для РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино может пройти в Бразилии, а также в других странах Латинской Америки в 2024 году. Об этом на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур рассказал ТАСС президент Делового совета БРИКС Висенте Барриентос.

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"Мы общались с господином Михалковым, с Федором Бондарчуком и другими участниками сессии по кино и медиа. Я предложил им идею о проведении кинофестиваля в Бразилии, причем не только в Бразилии, но и в ведущих столицах стран Латинской Америки. Пока мы не определились, будет ли это фестиваль короткометражного кино, или же будет интереснее представить на нем полнометражные кинокартины", - сказал Барриентос.

Возможность проведения подобного мероприятия и интерес к нему российской стороны подтвердила в беседе с корреспондентом ТАСС председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, отметив, что проект может быть реализован уже к концу 2024 года.

"Я недавно ездила в Бразилию как раз для того, чтобы посмотреть площадки и оценить возможности. Мне кажется, что Латинская Америка для нас - большой потенциальный рынок, очень интересный. Мы будем наблюдать не только за Бразилией, но и за Мексикой, за Аргентиной, за Чили - в какой-то из этих стран (возможно, как раз в Бразилии) мы проведем кинофестиваль", - сказала она.

По ее словам, также обсуждалась возможность проведения анимационного фестиваля в Чили, который может стать как отдельным мероприятием, так и войти в программу вышеупомянутого фестиваля. Слащева выразила надежду, что все необходимые вопросы к концу 2024 года будут проработаны, а теплая зима в странах Латинской Америки позволит проводить кинопоказы даже под открытым небом.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит 16-18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
БразилияРоссияЧилиСлащёва, Юлиана ЮрьевнаIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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