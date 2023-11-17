Путин на форуме в Санкт-Петербурге прочитал строки Твардовского и Лермонтова

По словам президента, выдающиеся произведения искусства рождаются в переломные моменты истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин процитировал строки из произведений поэтов Александра Твардовского и Михаила Лермонтова на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, отметив, что выдающиеся произведения искусства рождаются в переломные моменты истории.

"Твардовский писал замечательные стихи: "Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда". И так далее. Другим почитаешь, до сих пор мурашки по коже. Или Лермонтова "Бородино". Люди моего поколения, разбуди любого человека, [вспомнят] "скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва, спаленная пожаром". Каждый помнит, каждый знает. В такие переломные моменты истории рождаются выдающиеся произведения искусства. Рассчитываю на то, что и в наши дни мы это увидим", - сказал он.

Путин уточнил, что, когда возникают большие острые конфликты и идет борьба за справедливость, это часто подталкивает творческих людей к созданию произведений искусства, "которые на века остаются".

"Давайте возьмем Шостаковича. Когда город Ленинград был в блокаде, родилась Седьмая симфония Шостаковича, которая поднимала людей, которая транслировалась на передний край блокадного Ленинграда. Или когда спортсмены играли здесь, в блокадном Ленинграде, в футбол, и это тоже транслировалось на передний край. Это был такой подъем у людей, вселял веру в победу", - отметил он.