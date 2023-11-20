Итальянский бас Ферруччо Фурланетто споет в "Дон Карлосе" Мариинского театра

Спектакль пройдет под управлением Валерия Гергиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Звезда мировой оперы Ферруччо Фурланетто выступит на Новой сцене Мариинского театра в "Дон Карлосе" Джузеппе Верди. Накануне на церемонии вручения национальной оперной премии "Онегин" певец был удостоен этой награды в единственной номинации для иностранцев - "От России с любовью".

В спектакле, который пройдет под управлением Валерия Гергиева, итальянский бас исполнит партию Филиппа II, сообщили в пресс-службе театра.

"Ферруччо Фурланетто многие годы связан с Мариинским театром. В 2004 году он стал первым европейским певцом, исполнившим партию Бориса Годунова на русском языке на мариинской сцене. В свой ноябрьский приезд артист не только споет на родном языке, но и выступит в спектакле, созданном соотечественниками: "Дон Карлос" в Мариинском поставили Джорджо Барберио Корсетти, Кристиан Тараборрелли и Анджела Бушеми", - рассказали в пресс-службе.

Этим событием Мариинский театр продолжает чествовать Верди в год 210-летия со дня его рождения.

Также Ферруччо Фурланетто принял участие в масштабном гала-концерте в Мариинском театре на торжественной церемонии чествования лауреатов VIII Национальной оперной премии "Онегин".