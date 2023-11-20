20 ноября, 14:33
Международная выставка-форум "Россия"

Фестиваль "Душа баяна" охватил 42 региона России в 2023 году

Смотр завершится 25 ноября гала-концертом на ВДНХ на международной выставке-форуме "Россия"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Всероссийский музыкальный фестиваль "Душа баяна" в 2023 году охватывает 42 региона России и проходит в пяти федеральных округах. Смотр завершится 25 ноября гала-концертом на ВДНХ на международной выставке-форуме "Россия", сообщил на пресс-конференции в ТАСС его художественный руководитель и основатель, заслуженный артист России Сергей Войтенко.

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"География фестиваля в этом году широкая. У нас 42 региона участников, - сказал Войтенко. - По-большому счету, вся страна участвует. Этот фестиваль действительно нужен, он поднимает народную и национальную культуру во всей стране". Он также отметил, что в этом году смотр проходит в Уральском, Северо-Кавказском, Южном, Северо-западном и Центральном федеральных округах.

"Душа баяна" впервые был проведен в 2018 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в дальнейшем фестиваль был поддержан на федеральном уровне и получил статус всероссийского. В 2022 году фестиваль прошел в год 125-летия с момента создания русского баяна. Он проводится по 11 номинациям: "Инструменталист "Академ", "Инструменталист "Эстрада", "Инструментальный ансамбль", "Оркестр", "Вокал с аккомпанементом", "Вокально-инструментальный ансамбль", "Хор", "Частушки", "Хореография", "Художественное слово" и "Творческий номер". Финальные туры в 2022 году состоялись в октябре в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и Республике Крым. В 2023 году смотр проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив под девизом: "Душа баяна - душа России". Также в этом году добавлены две новые номинации - "Театр малых форм" и "Символ Баяна".

Депутат Госдумы, заслуженный артист РФ Денис Майданов, выступая на пресс-конференции, призвал "сделать баян модным среди молодежи".

  

Теги:
РоссияМайданов, Денис ВасильевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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