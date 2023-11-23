Фестиваль "Литература и кино" в Гатчине откроет драма Серзина "Рыжий"

В конкурсную программу вошли 30 фильмов из России, Белоруссии, Бельгии, Марокко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Показ биографической драмы "Рыжий" Семена Серзина об уральском поэте 1990-х Борисе Рыжем откроет XХIX Международный кинофестиваль "Литература и кино" в Гатчине. В конкурсную программу в этом году вошли 30 фильмов из России, Белоруссии, Бельгии, Марокко, сообщили организаторы.

"В 29-й раз мы откроем двери фестиваля "Литература и кино". Для Гатчины это не просто знаковое событие, а уже своего рода бренд, который на протяжении [всего этого времени] несет город", - рассказала на пресс-конференции в петербургском региональном информцентре ТАСС глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она напомнила, что фестиваль "Литература и кино" уже третий год имеет статус международного.

Всего на конкурс фестиваля было подано более 100 заявок со всего мира. "У нас пять картин представлено в основном конкурсе - игровых [полнометражных] художественных фильмов. Самое главное достоинство всех этих картин - это хорошая литература, лежащая в их основе, - отметил президент кинофестиваля заслуженный артист РФ Владимир Литвинов. - Первая картина, которая будет открывать фестиваль, - это фильм "Рыжий" петербургского театрального кинорежиссера Семена Серзина. Это картина об уникальном самобытном поэте, который жил в Екатеринбурге". В категории полнометражных игровых картин также представлены "Блондинка" Павла Мирзоева, "Ниша" Антона Ермолина, "Сказки Гофмана" Тины Баркалая и "Ада" Станислава Светлова.

Наибольшее количество работ - 10 - заявлено в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм". Категория "Полнометражные документальные фильмы" представлена пятью работами, а за приз в номинации "Лучший короткометражный художественный фильм" поборются семь претендентов. Еще три работы представлены в категории "Короткометражные документальные фильмы".

Показы пройдут с 23 по 28 ноября в киноконцертном зале "Победа". По традиции фестиваля вход на киносеансы будет свободным для зрителей. Фильмом закрытия станет "1993" режиссера Александра Велединского. "И "Рыжий", и "1993" - это все о девяностых годах. Вероятно, в обществе [есть] какая-то потребность переосмыслить то время", - отметил президент кинофестиваля.

Ретроспектива, короткометражки из Франции и встречи с артистами

В преддверии 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет показана ретроспектива картин, посвященных этой тематике. Также зрители смогут посмотреть фильмы специальной программы французских фильмов "Между двумя мирами" - она составлена из картин разных жанров, ранее не выходивших в прокат в России. Среди актеров, которых зрители увидят на широком экране, - знаменитые актрисы Жюльет Бинош и Фанни Ардан. Также гостей фестиваля ждет музыкальная программа к 100-летию композитора Исаака Шварца "Объяснение в любви".

Кроме того, на фестивале пройдут творческие встречи с писателями Асей Володиной и Михаилом Трубиным, композиторами Мариной Ланда и Сергеем Васильевым, творческие вечера Ирины Мазуркевич, Анастасии Мельниковой, Натальи Варлей, Евгения Ганелина и других. Также состоится мастер-класс анимационной студии "Да", работа которой направлена на эмоциональную, творческую поддержку и социализацию детей и взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и мастер класс киностудии "Жираф", занимающейся производством видеороликов, сюжетов и документальных фильмов социальной направленности.

О фестивале

Первый кинофестиваль "Литература и кино" прошел в Гатчине в 1995 году. С тех пор он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа. С гатчинской землей связана история отечественного кино: в 1896 году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол императора Николая II. Всего же в этих местах снято более 100 документальных, научно-популярных и художественных фильмов.

Фестиваль делает ставку на новейшие экранизации литературных произведений, фильмы о судьбах писателей и киноистории создания литературных шедевров. Киносмотр организован при поддержке администрации Гатчинского муниципального района и правительства Ленинградской области.