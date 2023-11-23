В Ташкенте открылась посвященная советскому архитектору Алексею Щусеву выставка

Там представлено около 50 его проектов, а также 350 рабочих предметов, среди которых есть архивные фотографии и документы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Выставка, посвященная советскому архитектору Алексею Щусеву, стартовала в Национальной галерее изобразительных искусств в Ташкенте. Об этом сообщили на сайте музея архитектуры им. А. В. Щусева.

"Музей архитектуры им. А. В. Щусева, Фонд развития науки и культуры "Таволга" при поддержке Министерства культуры РФ совместно с Галереей изобразительного искусства Узбекистана и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" представляют выставку, посвященную творчеству выдающегося архитектора Алексея Викторовича Щусева (1873 - 1949) - "Алексей Щусев. 150. Усто меъмор", - говорится в сообщении на сайте музея.

Там добавили, что эта выставка стала самым масштабным зарубежным проектом для музея за последние десятилетия. "Это первый совместный проект Галереи изобразительного искусства Узбекистана и Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева", - приводятся слова директора Национальной галереи Узбекистана Камолы Акиловой.

Выставка состоит из двух частей: первая показывает творческий путь архитектора, вторая посвящена его работе в союзных республиках. В экспозицию включено около 50 архитектурных проектов, созданных Щусевым, и 350 рабочих предметов: проектные графические листы, художественные работы мастера, архивные фотографии, документы и кинохроника.

"На выставке особое внимание уделено и деятельности Алексея Щусева в годы Великой Отечественной войны, когда под его руководством велась работа по восстановлению разрушенных городов, начиналась реставрация поврежденных памятников древнерусской архитектуры", - отметили в сообщении. Выставка будет открыта с 23 ноября 2023 года по 22 января 2024 года.

Щусев Алексей Викторович (1873 - 1949) - советский архитектор, академик АН СССР, заслуженный архитектор СССР (1930). Автор архитектурных проектов Мавзолея В. И. Ленина, гостиницы "Москва". Участвовал в разработке плана реконструкции Москвы. Был награжден четырьмя Сталинским премиями, одной из них посмертно, орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени.