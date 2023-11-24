24 ноября, 05:06

Почти 90% кинокомпаний России работают в Москве

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что кино дает энергию для развития смежных отраслей и создания новых рабочих мест

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы создают крупные инфраструктурные объекты для кинопроизводства, поскольку эта сфера обширно представлена в столице - почти 90% кинокомпаний страны располагается в городе - и она помогает развитию традиционных сфер экономики. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

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"Во-первых, кино является двигателем не только самой киноиндустрии, но и других отраслей, как креативных, так и традиционных сфер экономики. Во-вторых, Москва с точки зрения развития киноиндустрии является лидером среди российских регионов, потому что почти 90% кинокомпаний располагается именно здесь. В-третьих, для нас это имеет и туристическое значение, потому что кино показывает картины современной Москвы - транспорт, объекты инфраструктуры, парки, отреставрированные исторические объекты, - тем самым популяризируя то, что делается в городе", - сказал он.

Кроме того, отметил Фурсин, кино является работодателем для совершенно разных специалистов, среди которых продюсеры, дизайнеры, инженеры, художники, работники в сфере звука и одежды. "Кино дает энергию для развития смежных отраслей и создания новых рабочих мест. Поэтому мы и создаем киносреду для картин мирового уровня", - добавил собеседник.

По его словам, ожидается, что создаваемый в Москве кинокластер, будет конкурировать с крупными международными площадками, такими как Голливуд и Болливуд. "Мне кажется, в данном случае очень важным, чтобы у наших кинокомпаний была возможность создавать кино внутри России, используя московские площадки для съемки любого контента - сериального, полного метра, анимации. Ведь не секрет, что раньше многим российским кинокомпаниям приходилось выезжать на съемки в другие страны из-за определенного дефицита площадей для производства кино. Сейчас Москва создает эти площадки - как студии, современные высокотехнологичные павильоны, так и натурные декорации, которые могут быть использованы для любого вида съемок, не выезжая за пределы города", - подчеркнул он.

В столице работают несколько крупных площадок для кинопроизводителей, в том числе уже ведутся съемки в создаваемом киномедиакластере МЕТМАШ на Рязанском проспекте. Его инфраструктура будет включать современные съемочные павильоны, студии, офисы, мультимедиацентр и другие объекты, обеспечивающие полный цикл производства кино и видеоконтента. Также в Новой Москве запущена первая очередь кинопарка "Москино" - комплекса натурных площадок и других некапитальных объектов для съемок фильмов. 

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