24 ноября, 09:55

Швыдкой: РФ может обратиться в международные суды из-за передачи Украине скифского золота

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству отметил, что нынешние международные суды политически ангажированы против России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Решение о передаче скифского золота Украине юридически не обосновано, Россия может обратиться в международные суды. Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Нидерланды были очень политически мотивированы, это очевидно. Дело не в непрофессионализме судейского корпуса, а в том, что судьи живут в общественном климате, общественной обстановке. Конечно, та русофобия, тот антироссийский накал в СМИ, который существует в Нидерландах, не мог не повлиять на решение суда. Мы считаем, что это решение юридически не обосновано. Поэтому я не исключаю возможности обращения в международные суды. Хотя, как вы понимаете, в международных судах вряд ли мы найдем поддержку. Понятно, что нынешние международные суды политически ангажированы против России", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о возвращении экспонировавшейся там коллекции скифского золота.

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В июне этого года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с ТАСС назвал данное решение неправовым, так как скифское золото по всем законам принадлежит крымским музеям. 

Теги:
УкраинаРоссияШвыдкой, Михаил Ефимович
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