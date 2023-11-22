Судьба русскоговорящих, скифское золото и убытки от соседей. Ситуация вокруг Украины

Понятия "русскоязычный украинец" не существует, есть лишь понятие "гражданин Украины", заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он отметил, что в зоне боевых действий украинские солдаты сразу стреляют в том направлении, откуда слышат русскую речь.

Убытки украинского бизнеса от заблокированных польскими коллегами пунктов пропуска на границе превышают €400 млн, заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы России за прошедшие сутки отразили три атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, а также по одной атаке на краснолиманском, донецком и купянском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что на всех направлениях, где ведутся боевые действия, противник за сутки потерял до 360 бойцов.

В МО РФ сообщили также, что российскими средствами ПВО за минувшие сутки был сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВС РФ уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 и склад авиационных боеприпасов.

В Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника на группу журналистов осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. В госпитале Минобороны РФ ему была оказана необходимая помощь, угрозы его жизни нет.

Понятие "русскоязычный украинец"

Понятия "русскоязычный украинец" не существует, есть лишь понятие "гражданин Украины", заявил уполномоченный по защите государственного языка страны. По его мнению, маркер "русскоязычный" был "внедрен российской идеологией". С начала СВО язык является маркером для определения своих и чужих, поэтому украинские военные на передовой сразу стреляют в том направлении, откуда доносится русская речь, сказал чиновник.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что власти страны не признают существования русского национального меньшинства и права русских на Украине должны быть ущемлены.

Предпоследний транш

Украина получила от Евросоюза предпоследний в этом году транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд, сообщил Минфин страны. Общая бюджетная поддержка Киева со стороны ЕС в этом году превысила €16,5 млрд, что помогает Украине сохранять экономическую устойчивость, уточнили в ведомстве. Ожидается, что последний транш на 2023 год Украина получит до конца декабря при выполнении согласованных сторонами условий структурной политики.

В Минфине также выразили надежду на скорейшее одобрение Евросоюзом механизма многолетней поддержки - Ukraine Facility - в размере €50 млрд.

Творческое удовлетворение потребностей

Общий объем военной помощи, которую после начала российской спецоперации обещала предоставить украинской стороне контактная группа по военному содействию, уже превысил $80 млрд, заявил министр обороны США Ллойд Остин. При этом он не уточнил, какая часть вооружений уже передана Киеву в рамках этой инициативы.

Остин подчеркнул, что рассчитывает на предоставление Украине "дополнительных средств противовоздушной обороны", и призвал партнеров по группе, в которую входят 50 государств, "творчески думать о том, как мы можем продолжить удовлетворять потребности" Киева.

Убытки от простоя

Ущерб экономике Украины от блокирования польскими дальнобойщиками КПП на польско-украинской границе составил больше €400 млн, заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины.

Он назвал ситуацию критической, отметив, что для каждого украинского перевозчика убыток от простоя грузовика с учетом утраченной доходности составляет €350 за сутки.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их соседям, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. На границе образовались многокилометровые очереди из фур. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. 21 ноября словацкие перевозчики заблокировали проезд грузовиков через КПП "Вышне-Немецке - Ужгород" на границе с Украиной. По данным украинских пограничников, к полуночи пункт пропуска временно разблокировали. В настоящее время выезда из Словакии ожидают около 400 фур.

Золото скифов

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче Киеву экспонировавшейся в Нидерландах коллекции скифского золота. Комментируя эту информацию, директор российского Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил, что передача экспонатов из крымских музеев Украине негативно отразится на самой системе межмузейного обмена, так как "весь межмузейный обмен всегда базировался на доверии друг другу".