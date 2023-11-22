В Киеве заявили об отсутствии русскоязычных украинцев

Как добавил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, есть лишь понятие "гражданин Украины"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Понятия "русскоязычный украинец" не существует, есть лишь понятие "гражданин Украины". Такое мнение выразил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

"Нет такого понятия "русскоязычный". Все мы граждане Украины. И этот маркер, который был внедрен российской идеологией, в том числе определяется решением Конституционного суда Украины", - сказал он в интервью украинскому отделению "Радио свобода" (признано в России СМИ-иноагентом).

По словам чиновника, с начала российской специальной военной операции язык является маркером для определения своих и чужих. "Военные с передовой неоднократно говорили, что там, где слышат русский язык, первая реакция - выстрел", - подчеркнул Креминь.

В понедельник спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что власти страны не признают существования русского национального меньшинства и права русских на Украине должны быть ущемлены. Такая позиция Киева, по его информации, нашла понимание у Европейской и Венецианской комиссий.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране нет "русскоязычного меньшинства" и ЕС не требует от Украины соблюдения его прав во время переговоров о вступлении страны в сообщество.

Запрет русского языка на Украине

В декабре прошлого года Верховная рада приняла закон о национальных меньшинствах, который являлся одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Закон гарантирует представителям нацменьшинств часть прав и свобод, в том числе на использование своего языка "в пределах, не противоречащих закону". При этом на русских новые нормы распространяться не будут. Права представителей нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка". В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России. После заключения Венецианской комиссии о том, что некоторые положения этого закона не соответствуют европейским нормам и ценностям, а также после совместного обращения Венгрии и Румынии Рада внесла в закон поправки, которые не касаются русских на Украине.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".

Курс на открытое вытеснение русского языка начал проводиться на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года президент Петр Порошенко за пять дней до истечения полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф до 8,5 тыс. гривен ($300), который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты.

С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах. Однако время от времени в стране раздаются голоса, напоминающие о том, что запрет русского языка является нарушением конституции. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.