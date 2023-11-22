Средства ПВО РФ сбили украинский МиГ-29 в районе Воздвиженки в ДНР

Также сбито 45 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также 45 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Меловатка Луганской Народной Республики, Пшеничное, Мирное Запорожской области, Ольшана, Двуречное Харьковской области, Саги и Змиевка Херсонской области", - сообщили там.

