26 ноября, 21:54,
обновлено 26 ноября, 21:56

Пол Линч получил Букеровскую премию за 2023 год

Пол Линч. AP Photo/ Alberto Pezzali
Пол Линч
© AP Photo/ Alberto Pezzali

Ирландскому писателю присудили ее за роман "Песнь пророка"

ЛОНДОН, 27 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Ирландский писатель Пол Линч стал обладателем Букеровской премии по литературе 2023 года за роман "Песнь пророка" (Prophet Song). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии присуждения одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире, которая проходит в концертно-развлекательном комплексе "Олд-биллингсгейт" в лондонском Сити.

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Роман-антиутопия, ставший пятым в библиографии Линча, рассказывает историю проживающей в Дублине микробиолога Эйлиш Стак на фоне установления тирании в Ирландии. По сюжету исследовательница вынуждена самостоятельно растить четырех детей после того, как тайная полиция арестовывает ее мужа Ларри, профсоюзного активиста, за участие в протестах.

Как отметила председатель жюри Букеровской премии, канадская писательница Эси Эдуджан, роман "посвящен попыткам одной женщины спасти свою семью в антиутопичной Ирландии, которая все быстрее скатывается к авторитарному правлению". "Это шокирующий, временами нежный роман, который не скоро забудется. Стремительный и беспощадный, он уклоняется от всего. Это чрезвычайно смелое и ужасно трогательное высказывание от находящегося на пике автора", - сказала она.

О писателе

Линч, родившийся в 1977 году в городе Лимерик в семье сотрудника ирландской береговой охраны, начал карьеру писателя в 2013 году. Ранее он работал кинокритиком в газете The Sunday Tribune. Дебютный роман "Красное небо утром" (Red Sky in Morning) сразу же получил положительные отзывы в американской и французской литературной среде. Последующие произведения Линча "Черный снег" (The Black Snow), "Грейс" (Grace) и "За морем" (Beyond the Sea) были номинированы на многие премии в области литературы.

Линч после того, как "Песнь пророка" попала в короткий список премии в сентябре, рассказал, что в своем произведении попытался "взглянуть на современный хаос", который выражается в "беспорядке в западных демократиях". Особенный интерес у него вызвала война в Сирии с "распадом целой страны, масштабным кризисом с беженцами и безразличием Запада". "Я не мог писать прямо о Сирии, поэтому в качестве имитации я взял Ирландию. Книга начинается с проблемы, с которой столкнулся Ларри Стак: как доказать, что демократическое действие не является действием против государства?" - отметил писатель.

Говоря о произведениях, которые сильнее всего повлияли на его творчество, Линч указал на "Записки из подполья" Федора Достоевского (1821-1881), рассказ "Писец Бартлби" (Bartleby, the Scrivener) американца Германа Мелвилла (1819-1891), новеллу "Тайфун" (Typhoon) британского писателя Джозефа Конрада (1857-1924) и роман "Когда я умирала" (As I Lay Dying) американца Уильяма Фолкнера (1897-1962).

Другие претенденты

Помимо "Песни пророка", в 2023 году в короткий список Букеровской премии попали романы "Обучение послушанию" (Study For Obedience) канадки Сары Бернстин, "Если я переживу тебя" (If I Survive You) американского писателя ямайского происхождения Джонатана Эскоффери, "Пчелиный укус" (The Bee Sting) ирландца Пола Мюррея, "Это другой Иден" (This Other Eden) американца Пола Хардинга и "Западный переулок" (Western Lane) британки индийского происхождения Четны Мару.

Как призналась Эдуджан, жюри определило победителя после шести часов обсуждений и нескольких раундов голосования. При этом она заверила, что антииммигрантские протесты, прошедшие в Дублине 23 ноября, не повлияли на решение присудить награду именно Линчу. В этом году жюри состояло из Эдуджан, американского литературоведа Джеймса Шапиро, гонконгской поэтессы Мэри Джин Чан, британской актрисы Аджоа Андо и комика Роберта Уэбба.

Букеровская премия

Книги, вошедшие в длинный список Букеровской премии из 13 романов, а затем и в короткий список из 6 работ, были отобраны из 163 произведений, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2022 года.

В октябре 2022 года обладателем премии стал писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака. Он был отмечен за роман "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida)". 

Теги:
Ирландия
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