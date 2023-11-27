27 ноября, 13:28

В Новосибирске открылся Международный фестиваль имени композитора Эдуарда Артемьева

Он продлится с 28 ноября по 29 июня 2024 года

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Международный конкурс-фестиваль "Сибириада" имени уроженца Новосибирска, композитора Эдуарда Артемьева, ушедшего из жизни в 2022 году, впервые открылся в Новосибирском театре оперы и балета, передает корреспондент ТАСС.

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"Мы в первый раз празднуем день рождения Эдуарда Николаевича в его отсутствие. Я счастлив, что имел возможность говорить Артемьеву, что он гений в глаза и не лукавить. Я очень рад, что сегодня в этом городе открывается фестиваль "Сибириада", и я надеюсь, что вы сможете насладиться этой великой музыкой. Знаете, есть такой великий кинокомпозитор Энио Морриконе, но лично мне, когда я слышу его музыку, не хватает изображения, а музыка Артемьева существует сама по себе, потому что она абсолютно универсальна с точки зрения души человека", - сказал друг композитора, режиссер Никита Михалков.

Организатор мероприятия Илья Ильдеркин, глава Союза молодых композиторов Сибири, рассказал журналистам, что конкурс-фестиваль - это крупнейший по длительности фестиваль, который когда-либо проходил в Новосибирске. "Он стартует 28 ноября и заканчивается 29 июня 2024 года", - сообщил журналистам Ильдеркин.

Он пояснил, что сам конкурс продлится с декабря 2023 года по март 2024 года. Он будет проходить по номинациям академическая, электроакустическая, электронная музыка и видео-арт. Одним из условиев является то, что музыкальные сочинения, которые поступят на конкурс, должны исполняться впервые. Призовой фонд составит 1,5 млн рублей. "В июне, ко Дню города у нас состоится концертные программы, где будут исполняться неоконченные и неизвестные произведения Эдуарда Артемьева", - сказал Ильдеркин.

Об открытии

Конкурс-фестиваль, посвященный Артемьеву, открыла концертная программа, включающая его сочинение - реквием "Девять шагов к Преображению". Это интерпретация канонической мессы, написанная на латинские и греческие тексты. Как отметили в пресс-службе театра, в сочинении нашел воплощение уникальный музыкальный язык Артемьева - характерный для всего его творчества сплав классического и современного в искусстве, синтез симфонической, электронной и рок-музыки, академического вокала и хорового звучания.

Сочинение прозвучало в исполнении симфонического оркестра театра под управлением маэстро Сесара Альвареса (Испания), сводного хора, включающего хоровые студии, взрослый и детский хоровые коллективы НОВАТа. Одно из отделений фестивальной концертной программы было посвящено музыке Артемьева к известным кинофильмам.

Первый международный конкурс-фестиваль имени Артемьева "Сибириада" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Новосибирской области, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, ВГТРК "Россия", Союза композиторов Евразии, Союза кинематографистов России. 

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