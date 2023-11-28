В Москве пройдет фестиваль документальных фильмов "Знание. Кино"

Его посвятили советскому кинорежиссеру и сценаристу Дзиге Вертову

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Фестиваль документальных фильмов "Знание. Кино" российского общества "Знание" открывается в Москве во вторник. В этом году он будет посвящен советскому кинорежиссеру и сценаристу Дзиге Вертову, в финал вышли 18 работ, сообщили в пресс-службе общества "Знание".

"С 28 ноября по 2 декабря в Москве на ВДНХ состоится кинофестиваль документальных фильмов "Знание. Кино", он будет проходить в рамках Международной выставки-форума "Россия". Его участники увидят лучшие просветительские документальные киноленты всех времен. Также запланирована масштабная дискуссионная программа о развитии киноиндустрии", - говорится в сообщении.

Нынешний фестиваль посвящен Дзиге Вертову - одному из основоположников мирового документального кино, автору документальных фильмов "Человек с киноаппаратом", "Шестая часть мира", "Три песни о Ленине", "История гражданской войны" и других. Экспертная комиссия отобрала в шорт-лист 18 работ, всего на рассмотрение поступили 420 картин. Работы финалистов посвящены историческому и культурному наследию России и достижениям соотечественников. Как сообщили организаторы, фильмы, представленные на кинофестиваль, будут оцениваться по нескольким критериям: работа должна быть социально значимой, иметь просветительскую ценность, содержать оригинальные идеи и нестандартные творческие решения.Кинокартины оценит почетное жюри под председательством российского режиссера документального кино Андрея Осипова.

Почетное жюри

Помимо Осипова в жюри также вошли продюсер по нон-скрипт-контенту МТС Медиа/KION, режиссер неигрового кино, продюсер документальных проектов KION, исполнительный продюсер студии "Остров" Ангелина Ашман, заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов. Выбирать лучшие работы также будут первый заместитель председателя правления Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", генеральный директор АНО "Большая Перемена" Наталия Мандрова и руководитель направления детско-юношеского кино, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина. Победителей определят в номинациях "Кинохроника", "Исследования", "Беседа", "Видовой фильм", "Первые" и "Выбор Первых".

Кураторами фестиваля выступили режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и кинорежиссер-документалист, сценарист и педагог Сергей Мирошниченко. Лауреаты в номинациях "Кинохроника", "Исследования", "Беседа", "Видовой фильм" и "Первые" получат гранты в размере 500 тыс. рублей на профильное обучение и стажировки, закупку профессионального оборудования для съемок. За победу в номинации "Выбор Первых" - грант в размере 200 тыс. рублей. Фильмы-победители также можно будет увидеть на площадках Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи.

Кроме того, в дни кинофестиваля пройдет деловая программа, в которую вошли дискуссии и паблик-токи с участием ведущих российских экспертов киноиндустрии в очном и онлайн-формате.

О конкурсе

Первый конкурс документальных фильмов российского общества "Знание" состоялся в 2022 году, его лауреатами стали авторы 34 картин из 11 регионов России. Организатором кинофестиваля выступает общество "Знание", соорганизатором - художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов. Партнерами являются Институт развития интернета, Минкультуры РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Российское движение детей и молодежи "Движение первых", Союз кинематографистов России и "Москино".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.