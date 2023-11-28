В театре им. Ленсовета заменили спектакли с участием Михаила Боярского

Билеты на спектакль "В этом милом старом доме" действительны, либо подлежат возврату по месту их приобретения до 9 декабря 2023 года включительно, на "Смешанные чувства" - до 19 декабря включительно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Два спектакля с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского заменены в Санкт-Петербургском государственном академическом театре им. Ленсовета. Соответствующая информация появилась на сайте театра.

"Вместо назначенного на 4 декабря 2023 года спектакля "В этом милом старом доме" состоится спектакль "Ревизор", начало в 19:00 мск. <…> Вместо назначенного на 14 декабря 2023 года спектакля "Смешанные чувства" состоится спектакль "Синьор из высшего общества", начало в 19:00 мск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что билеты на спектакль "В этом милом старом доме" действительны, либо подлежат возврату по месту их приобретения до 9 декабря 2023 года включительно, на "Смешанные чувства" - до 19 декабря включительно. В первой постановке Михаил Боярский играет Эраста Петровича, во второй - Германа Льюиса.

Ранее в Санкт-Петербургском государственном академическом театре им. Ленсовета рассказали ТАСС, что спектакли с участием Боярского 31 декабря и 2 января состоятся. В эти дни запланированы показы постановки "В этом милом старом доме".

Как сообщил ТАСС сын артиста Сергей Боярский, его отец перенес инфаркт, он госпитализирован. Информации о дате выписки пока нет. Михаил Боярский находится под наблюдением врачей.

Михаил Боярский является приглашенным артистом театра Ленсовета. Он родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. С 1972 по 1986 год был актером Ленинградского театра им. Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета). В общей сложности он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди них "Сватовство гусара", "Гардемарины, вперед!", "Собака на сене". Наиболее популярной ролью Боярского стал д’Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера".