Большой театр впервые представит оперный спектакль с участием кукол

Премьерные показы пройдут 30 ноября и 1-3 декабря на Камерной сцене им. Б.А. Покровского

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России впервые осуществил совместную постановку с Государственным академическим Центральным театром кукол им. С. В. Образцова, которым стал спектакль, объединивший оперы "Сын мандарина" Цезаря Кюи и "Соловей" Игоря Стравинского. Премьерные показы пройдут 30 ноября и 1-3 декабря на Камерной сцене им. Б. А. Покровского, сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"Спектакль, объединивший оперы "Сын мандарина" и "Соловей", стал первой коллаборацией Большого театра и Центрального театра кукол имени Образцова. В постановке оперные артисты органично сочетаются с кукольными персонажами. Еще одним объединяющим звеном стала тема Китая: обе оперы написаны на сюжеты из китайской жизни", - рассказали в пресс-службе.

Об операх

Из исторических источников известно, что комическая опера "Сын мандарина" русского композитора Цезаря Кюи по сути стала его настоящим оперным дебютом. Исследователи утверждают, что музыка находится в русле общеевропейских и русских романтических традиций, а восточный оттенок придают лишь место действия (Китай) и имена персонажей. Премьера состоялась в рамках домашнего спектакля 22 февраля 1859 года.

На профессиональной сцене опера "Сын мандарина" была показана 7 декабря 1878 года в Петербургском клубе художников под управлением Войтеха Главача. В Москве премьера этой оперы состоялась на сцене Большого театра в 1901 году, эта же постановка была возобновлена в 1914 году. А в 1998 году опера "Сын мандарина" была поставлена на сцене Камерного музыкального театра под руководством Бориса Покровского (теперь Камерная сцена Большого театра - прим. ТАСС).

Опера-сказка Игоря Стравинского "Соловей" стала первой оперой композитора. В основе сюжета - одноименная сказка Ханса Кристиана Андерсена, содержание которой сводится к состязанию живого соловья и искусственного при дворе китайского императора. Ее премьера с успехом прошла в Париже в 1914 году в рамках "Русских сезонов" Сергея Дягилева.

Во второй половине ХХ века опера ставилась в Амстердаме (1952, 1969), Нью-Йорке (1963), Вене (1967), Лондоне (1972). 22 марта 1995 года состоялась премьера в Мариинском театре. В Большом театре "Соловей" никогда не ставился.

О новой постановке

Постановка, соединившая оперы "Сын мандарина" и "Соловей", осуществлена на Камерной сцене Большого театра. Над спектаклем работали дирижер-постановщик Алексей Верещагин, режиссер-постановщик Алексей Франдетти, сценограф Виктор Антонов, художник по костюмам Виктория Севрюкова, художник по свету Иван Виноградов.

В опере "Сын мандарина" главные партии репетируют: Александр Маркеев, Герман Юкавский (Мандарин), Алексей Морозов, Алексей Прокопьев, Роман Шевчук (Трактирщик), Анна Бауман, Тамара Касумова, Наталья Риттер (Йеди), Захар Ковалев, Игорь Янулайтис (Мури), Александр Колесников, Алексей Смирнов (Зай-Санг).

В опере "Соловей" в главных партиях заняты: Екатерина Ферзба, Татьяна Федотова, Гузель Шарипова (Соловей), Мария Патрушева, Екатерина Семенова, Анна Семенюк (Кухарка), Ирина Березина, Екатерина Большакова, Ольга Дейнека-Бостон (Смерть), Дзамболат Дулаев, Александр Полковников (Камергер), Константин Сучков, Азамат Цалити, Дмитрий Чернов (Император), Александр Колесников, Алексей Смирнов (Бонза), Петр Мелентьев, Александр Чернов (Рыбак), Виталий Родин, Алексей Сулимов, Михаил Яненко (Первый японский посол), Анатолий Захаров, Алексей Морозов, Кирилл Филин (Второй японский посол).

Создатели о спектакле

Перед премьерой создатели спектакля рассказали журналистам о работе над постановкой. Так, режиссер Алексей Франдетти признался, что для него "все началось с "Соловья" Стравинского". "Поскольку опера короткая, мы понимали, что нужен второй акт. Для того, чтобы уравновесить такую непростую музыку Стравинского, добавить какую-то развлекательную составляющую в спектакль, надо брать "Сына мандарина" Кюи. Так появился первый акт, предваряющий "Соловья", - пояснил свою концепцию режиссер. По его словам, "у этих двух опер есть одна общая линия". "Это Китай. Но Китай разный. Точнее продемонстрирован разный взгляд на китайское искусство", - отметил он.

"В постановке действуют куклы. Любовь к театру кукол меня настигла год назад. Я понял, что зачастую куклы могут быть очень выразительны - иногда даже более выразительны, чем живой актер", - считает режиссер. "Нельзя сказать, что наш подход к постановке опер - классический. В первую очередь потому, что мы сделали собственную редакцию партитуры Кюи под конкретный состав оркестра. Либретто этой оперы также претерпело изменения", - уточнил он.

Со своей стороны дирижер Алексей Верещагин подтвердил, что "две оперы объединяет китайская тематика". "Интересно разбираться в том, как два совершенно разных композитора, представители разных стилевых эпох понимают Китай. В работе над "Сыном мандарина" я вижу "русский Китай", эдакий "Китай в хохломе". В опере есть и полонез, и романс, и арии в русской традиции. В "Соловье" Стравинского музыка очень изобразительна, что, конечно, помогает в формировании точных художественных образов. Словом, контраст композиторских стилей, взглядов на общую тематику вечера, а в итоге получается единая творческая идея", - поделился своим мнением маэстро.

Исполнитель партии Мандарина в опере "Сын мандарина" Герман Юкавский рассказал журналистам, что участвовал в этой опере, которая в 1998 году была поставлена на сцене Камерного музыкального театра под руководством Бориса Покровского. "Это было такое студийное действо, было очень весело, было много шуток", - вспомнил артист. "Сейчас, я предполагаю, тоже весело, но совершенно другой масштаб, другой подход, это синтез с театром кукол. Мы потрясающе взаимодействуем, нам очень нравится замечательная команда Театра Образцова", - оценил певец.

Исполнительница роли Соловья в опере "Соловей" Гузель Шарипова призналась журналистам, что, работая над образом, испытала "невероятные ощущения". "Это интересная работа была для меня. Наверное, я нашла что-то для себя в этой роли. Что никакая клетка, даже если она золотая, не может быть ценнее самой птицы, которая может раскрываться всей своей красотой только на свободе", - сказала певица.