Главным режиссером Московского театра юного зрителя назначили Петра Шерешевского

Он сменил на этой должности художественного руководителя Генриетту Яновскую

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Петр Шерешевский стал главным режиссером Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Он сменил на этой должности художественного руководителя Генриетту Яновскую, которая была главным режиссером театра с 1987 года.

"Сегодня на общем сборе труппы художественный руководитель театра Генриетта Яновская объявила, что главным режиссером МТЮЗ назначен Петр Шерешевский", - говорится в сообщении на сайте театра.

Отмечается, что в декабре Шерешевский начнет репетиции спектакля "Кукольный дом" по пьесе Генрика Ибсена.

Петр Шерешевский - российский режиссер театра и кино. С февраля 2015 года он главный режиссер Камерного театра Малыщицкого (город Санкт-Петербург). Также Шерешевский уже поставил на сцене Московского театра юного зрителя спектакли "Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии" по мотивам пьесы Уильяма Шекспира и "Мария Стюарт" по пьесе Фридриха Шиллера.