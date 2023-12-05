В Петербурге пройдет гала-концерт лауреатов Детского конкурса имени Андрея Петрова

В смотре участвовали музыканты возрастом от 7 до 18 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Гала-концерт лауреатов XVII Детского композиторско-исполнительского конкурса "Бывает все на свете хорошо" имени Андрея Петрова пройдет в Академической капелле Санкт-Петербурга. В смотре участвовали юные музыканты в возрасте от 7 до 18 лет.

"Подготовка к конкурсу требует невероятных усилий от его участников, их педагогов и их родителей. Но все наши общие усилия дают невероятный результат. Мы слышим его на прослушивании и особенно - на гала-концерте лауреатов в зале Капеллы. Когда в финале этого концерта 200 детей поют в сопровождении оркестра "Песню о материнской любви" - ком в горле", - сказала корреспонденту ТАСС член жюри, художественный руководитель Фонда Андрея Петрова, заслуженный деятель искусств России Ольга Петрова. Смотр прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В Конкурсе приняли участие юные музыканты из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Архангельска, Петрозаводска, Пскова, Великого Новгорода, Калининграда.

Лауреаты композиторской премии услышат на гала-концерте свои первые опусы в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением Эдуарда Кротмана.

Конкурс "Бывает все на свете хорошо" проходит в Петербурге с 2007 года. Его придумала композитор Ирина Цеслюкевич, у которой на протяжении многих лет был очень необычный класс композиции. Изначально конкурс был только композиторским и проходил внутри Детской музыкальной школы имени Андрея Петрова. Позже на конкурсе появилась исполнительская номинация, и смотр ныне открыт для юных талантов из разных городов.