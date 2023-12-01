"Феррари", Миядзаки и Гоголь на льду: о премьерах, выставках и концертах декабря

Согреваемся под ритмы фламенко в Пушкинском музее и знакомимся с "амазонкой авангарда" Ольгой Розановой. Смотрим панк-комедию по пьесе Шекспира в МХТ им. Чехова и оперу с участием кукол в Большом театре. Встречаем новую работу Хаяо Миядзаки и запасаемся праздничным настроением на новогодних фильмах. А еще едем в Петербург — посмотреть масштабную выставку Сурикова и послушать главные хиты года. Рассказываем об этих и других проектах подробнее.

Выставки

"Образы Испании"

Где: Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, ГМИИ им. Пушкина (ул. Волхонка, 14)



Когда: с 14 ноября по 4 февраля

Выставка "Образы Испании" © Антон Баклыков/ пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина.

В Пушкинском музее проходят сразу две выставки, посвященные Испании. "Испанская коллекция" — экспозиция полотен Эль Греко, Веласкеса, Гойи и других европейских мастеров. "Образы Испании" — своеобразное продолжение проекта, которое рассказывает, как испанская культура повлияла на творчество русских художников XIX–XXI веков. Зрители могут увидеть картины Петра Кончаловского, Наталии Гончаровой, Александра Яковлева и Максимилиана Волошина, театральные эскизы Александра Головина и Александры Экстер. Кроме живописи и графики, на выставке представлены фотографии, фрагменты архивных видео и кинофильмов.

Catalog

Где: типография Сытина (ул. Пятницкая, 71/5)



Когда: 15–17 декабря

В здании одной из самых известных в дореволюционной России типографий состоится ярмарка актуального искусства. В ней примут участие около 30 современных галерей, в том числе "Триумф", Vladey, Ruarts, a–s–t–r–a, "Наковальня" и "КультПроект". Можно будет посмотреть и купить работы как уже состоявшихся российских художников, так и молодых. Среди представленных авторов — Эрик Булатов, Ирина Корина, Александр Бродский, Алексей Морозов, Миша Никатин, Иван Симонов и другие.

"Пресня: выставка моей памяти"

Где: центр "Зотов" (ул. Ходынская, 2, стр. 1)



Когда: с 25 ноября по 11 февраля

Выставка "Пресня: выставка моей памяти" © Андрей Орехов/ пресс-служба Центра "Зотов"

Масштабный выставочный проект рассказывает об истории Пресненского района сквозь призму повседневности. Главным образом через опыт людей, живших и работавших здесь, — в экспозиции представлены личные дневники и вещи, фотографии и кинохроника. О знаковых местах и событиях напоминают артефакты: ткани производства Трехгорной мануфактуры, краски Людмилы Маяковской (сестры поэта Маяковского), которая была первой женщиной на фабрике, занимавшей руководящую должность, вышивки из особняка Петра Щукина на Малой Грузинской, макет Хлебозавода Георгия Марсакова. Всего представлено более 350 экспонатов (в том числе из таких крупных музеев, как ГМИИ им. Пушкина и Музей архитектуры им. Щусева), благодаря которым складывается живой и объемный образ района.

"Кубок созвучий. По направлению к Розановой"

Где: ГЭС-2 (Болотная наб., 15)



Когда: с 10 ноября по 28 апреля

Выставка "Кубок созвучий. По направлению к Розановой" © Даниил Анненков/ Дом культуры "ГЭС-2"

Ольга Розанова прожила всего 32 года, но очень насыщенных: она стояла у истоков русского авангарда и стала одним из крупнейших представителей этого направления. Дружила и работала с Казимиром Малевичем, Владимиром Татлиным, Александрой Экстер, Любовью Поповой, Иваном Клюном и другими художниками, повлиявшими на развитие современного искусства. На выставке в ГЭС-2 Розанова предстает как современница сразу нескольких поколений, вплоть до нашего времени: кураторы нашли отзвуки ее творчества в советском неофициальном искусстве и в работах современных художниц. Кроме того, в экспозиции представлена одна из самых известных картин Розановой — "Зеленая полоса".

"Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения"

Где: Русский музей (Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 2)



Когда: с 1 декабря по 13 мая

Картины "Боярыня Морозова", "Степан Разин" и "Взятие снежного городка" известны большинству из нас еще со школьных времен. Помимо них, на петербургской выставке представлены свыше 120 живописных и графических работ художника. Василий Суриков был мастером исторических, многофигурных картин, при этом тщательно прописывал характер и эмоции каждого из героев. Об этом напомнят полотна "Покорение Сибири Ермаком", "Меншиков в Березове" и "Переход Суворова через Альпы", а портреты и пейзажи, картины на религиозные сюжеты и иллюстрации к книгам, созданные художником, позволят по-новому взглянуть на многогранность его таланта.

Спектакли

"Как вам это понравится?"

Где: МХТ им. Чехова (Камергерский пер., 3)



Когда: 1, 2 и 15 декабря

Лауреат премии "Золотая маска" Юрий Муравицкий поставил панк-комедию по пьесе Шекспира, подарившей миру один из самых популярных монологов: "Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры". В центре сюжета "Как вам это понравится?" — молодые и влюбленные люди, которые ради собственного счастья вынуждены притворяться не теми, кем они являются: придворные переодеваются в пастухов, женщины в мужчин. У спектакля необычное стилистическое решение: режиссер не отказался от эстетики шекспировского театра Елизаветинской эпохи (рубеж XVI и XVII веков), но добавил элементы панк-культуры. "Это будет похоже на то, как будто Sex Pistols играют Шекспира, причем на сцене театра "Глобус", — говорит Муравицкий.

"Сын мандарина. Соловей"

Где: Камерная сцена Большого театра (ул. Никольская, 17/1)



Когда: 1–3 декабря

Режиссер Алексей Франдетти объединил в одной постановке две оперы — "Сын мандарина" Цезаря Кюи и "Соловей" Игоря Стравинского. Первая — о любви, вторая — о птице, которая своим пением покоряет всех, даже Смерть. Похожи они в первую очередь тем, что действия обеих разворачиваются в Китае. Примечательна постановка тем, что создана она в коллаборации с Театром Образцова: вместе с певцами историю проживают куклы, а развитие сюжета иллюстрируется театром теней.

"Космос"

Где: Театр им. Пушкина (Тверской б-р, 23)



Когда: 1, 8 и 21 декабря

Спектакль "Космос" © Геворг Арутюнян/ пресс-служба МДТ им. А.С. Пушкина

Комедия по пьесе Алексея Житковского с Викторией Исаковой в главной роли. Ее героиня Татьяна живет в провинциальном городке и работает учительницей английского в той же школе, которую сама когда-то окончила. Ее жизнь скучная и однообразная, но внезапно в ней намечается проблеск: в город собирается приехать знаменитый космонавт, бывший одноклассник Татьяны и ее первая любовь. В сердце учительницы, уставшей от рутины, просыпаются давно забытые чувства и появляется надежда.

"Вечера на хуторе"

Где: ДС "Мегаспорт" (Ходынский б-р, 3)



Когда: с 22 декабря по 7 января

Татьяна Навка по традиции подготовила новогоднее ледовое шоу, в этот раз на коньки встанут персонажи Николя Гоголя: в основу сюжета легла история о том, как кузнец Вакула пытался покорить красавицу Оксану. Постановка перенесет зрителей в мир, полный мистики и народного колорита. В главных ролях — олимпийские чемпионы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. В образе Солохи и черта выступят Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Сама Татьяна Навка перевоплотится в Екатерину II, а ее партнером станет Петр Чернышев (князь Потемкин). Также в шоу участвуют фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Аделина Сотникова.

Концерты

"Звезды Дорожного радио"

Где: Ледовый дворец (Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, 1)



Когда: 3 декабря

Концерт "Звезды Дорожного радио" © Пресс-служба радиостанции "Дорожное радио"

XI церемония вручения народной премии "Звезды Дорожного радио" вновь соберет на одной сцене популярных артистов российской эстрады: они исполнят свои главные хиты, за которые в течение года голосовала многомиллионная аудитория радиослушателей, и получат заслуженные награды. Зрители смогут увидеть выступления Филиппа Киркорова, Shaman, Николая Баскова, Игоря Николаева, Юты, Славы, Юлии Савичевой, Зары, Александра Малинина, Дениса Майданова, Татьяны Булановой, Сергея Куренкова, Виктора Дорина, групп Dabro, "Чай вдвоем", Александра Иванова и группы "Рондо". Организаторы обещают зрелищное и запоминающееся шоу со множеством сюрпризов. Эффектности всему происходящему в этот вечер добавят ведущие — иллюзионисты братья Сафроновы.

Зимний музыкальный фестиваль “Зарядье”

Где: концертный зал "Зарядье" (ул. Варварка, 6, стр. 4)



Когда: с 7 по 31 декабря

Трехнедельный культурный марафон объединит выдающихся музыкантов, актеров театра и кино, артистов оперы и балета. Откроется фестиваль премьерой спектакля "Нунча", посвященного 155-летию со дня рождения Максима Горького, — в постановке Аллы Сигаловой принимают участие Анна Чиповская, премьер Большого театра Игорь Цвирко, Московский государственный симфонический оркестр, а также сама режиссер. Среди других интересных событий в программе: спектакль-концерт Марины Брусникиной "Евгений Онегин" с Евгением Мироновым и Мариной Александровой в главных ролях, выступление Страдивари-ансамбля Мариинского театра (музыканты сыграют на инструментах, созданных великими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков), концерты Дениса Мацуева, Хиблы Герзмавы и симфоспектакль "Кармен" с участием Евгения Князева. Завершится фестиваль премьерой одноактной версии балета "Щелкунчик" в постановке Владимира Варнавы.

Юбилейный концерт "Наше радио"

Где: "ЦСКА Арена" (ул. Автозаводская, 23А)



Когда: 9 декабря

"Наше радио" отмечает 25-летие: за четверть века радиостанция открыла слушателям таких исполнителей, как "Ночные снайперы", "Маша и медведи", Uma2rman, "Мельница", Чичерина, "Смысловые галлюцинации", а также имена еще множества музыкантов, ставших культовыми в нашей стране. В честь юбилея зрителей ждет большой концерт: среди хедлайнеров — группы "Чайф", Lumen, "Пикник", The Hatters и "Чиж&Co".

Кино

"Кеша должен умереть"

В онлайн-кинотеатре Kion c 1 декабря

Кадр из сериала "Кеша должен умереть" © Пресс-служба KION

Драмеди Константина Богомолова со звездным актерским составом: в ролях — Александра Ребенок, Юлия Александрова, Юлия Снигирь, Василиса Перелыгина, Игорь Верник и другие популярные актеры. Кешу сыграл сам Богомолов: его герой — модный столичный архитектор, оказавшийся в центре любовного многоугольника. Сначала его третья супруга узнает, что Кеша завел любовницу, а после выясняет, что муж продолжает встречаться с двумя бывшими женами. Каждой из женщин он признается в любви, но они решают объединиться и отомстить ему.

"Баба Мороз и тайна Нового года"

В кинотеатрах с 30 ноября

Оказывается, у Деда Мороза есть жена — Баба Мороз. Она может исполнять желания взрослых, но, поскольку они в нее не верят, волшебница давно лишилась своей силы и превратилась в обычную домохозяйку. Дочки главной героини, невезучей актрисы, которая вынуждена подрабатывать в праздники Снегурочкой, поверили в Бабу Мороз и попросили сделать их маму счастливой. Режиссером картины выступил Андрей Богатырев (новогодний спецэпизод "Вампиров средней полосы", "Красный призрак"), в ролях — Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Виктор Бычков, Михаил Богдасаров.

"Елки-10"

В кинотеатрах с 7 декабря

Кадр со съемок фильма "Елки-10" © Студия Bazelevs

Для многих россиян просмотр фильма "Елки" стал одной из новогодних традиций, поэтому франшиза получает продолжение вновь и вновь. В десятой части судьбы героев из разных городов вновь переплетутся, а объединит всех вера в чудо. Одинокий пенсионер Геннадьич (Борис Щербаков) обретет семью, блогерша Лариса (Елена Валюшкина) из Тюмени узнает много нового о своем муже, а геймерша Таня (Дарья Алыпова) из Нижнего Новгорода поймет, что мир за пределами игры куда более интересный. В комедии также снялись Галина Польских, Регина Тодоренко, Юрий Кузнецов, Александр Баширов, Амиран Сардаров, Ольга Дибцева, а еще к проекту вновь присоединился Филипп Киркоров.

"Мальчик и птица"

В кинотеатрах с 7 декабря

Кадр из мультфильма "Мальчик и птица" © Анимационная студия Ghibli

Действие нового мультфильма Хаяо Миядзаки разворачивается в 1943 году. Мать 12-летнего Махито погибла во время воздушного налета на Токио, вместе с отцом мальчик переезжает в другой город и обретает мачеху, но к новой жизни ему приспособиться очень сложно. Однажды Махито встречает серую цаплю — выясняется, что она умеет говорить, а в ее теле заключено загадочное разумное существо. Птица сообщает, что мать мальчика жива, и приводит его к башне в лесу: вместе приятели попадают в волшебный мир, где Махито ждут необычные знакомства и открытия.

"Феррари"

В кинотеатрах с 21 декабря

О создании драмы по мотивам биографии гонщика и конструктора Энцо Феррари режиссер Майкл Манн ("Джонни Д", "Али", "Схватка") задумался еще в 2000-м: за эти годы концепция проекта неоднократно менялась, как и претенденты на главные роли. В итоге в образе основателя компании Ferrari мы увидим Адама Драйвера ("Дом Gucci", "Аннетт"), также в проекте снялись Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Джек О’Коннелл и Патрик Демпси. Действие картины разворачивается в 1957 году: Энцо Феррари переживает кризис после потери сына, над его бизнесом нависла угроза банкротства. Герой решает поменять свою жизнь и готовится к участию в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.

"Триггер. Фильм"

В онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" с 21 декабря

Кадр из фильма "Триггер" © Кинопоиск

Сериал об Артеме Стрелецком — психологе, который предпочитает экстремальные методы терапии, — получил продолжение в виде полнометражного фильма. После череды драматических событий Стрелецкий решает начать жить с чистого листа и переезжает к морю. Он отказывается от практики и устраивается работать в бар, где вскоре знакомится с Майей — оказывается, девушка тоже психолог. Общение с ней поможет Артему лучше узнать себя и проработать собственные проблемы, от которых не спасает даже переезд. В главных ролях — Максим Матвеев и Ирина Старшенбаум, также в картине снялись Игорь Костолевский, Виктория Маслова, Ангелина Стречина, Светлана Иванова, Даниил Воробьев и другие.

Дарья Шаталова