В зале "Зарядье" с момента его открытия прошло более 2 тыс. концертов

Этот концертный зал работает пять лет

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. концертов было организовано в концертном зале "Зарядье" в Москве за пять лет его работы, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор зала Иван Рудин.

"За пять лет в зале организовано более 2 тыс. концертов. За прошедший сезон 2022-2023 года по количеству зрителей мы выросли достаточно сильно - более чем на 60%. Это значительный прирост за сезон, и думаю, что текущий сезон мы тоже закончим с приростом", - сказал он.

Рудин отметил, что одним из самых непростых событий с технической точки зрения за эти пять лет стали пять премьер одноактных опер, которые прошли за два дня в ноябре текущего года. "Это была огромная нагрузка на весь коллектив зала "Зарядье". Причем мы готовились довольно долго, начиная с июня. <...> Было очень радостно видеть, что та функция, которая заложена основателями зала, полностью раскрыта, реализована. Зал жил, дышал, его стены наполнялись творческой энергией", - подчеркнул он.

Московский концертный зал "Зарядье" был открыт в 2018 году в одноименном парке в центре столицы. В сентябре культурная площадка отметила свое пятилетие.