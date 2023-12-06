Гендиректор зала "Зарядье": мы должны "выпекать" штучный товар в промышленных масштабах

О том, какую нишу зал "Зарядье" занял в творческой жизни страны и столицы, какие мероприятия были самыми запоминающимися, а также о планах на ближайшее время рассказал ТАСС Иван Рудин

Московский концертный зал "Зарядье", открытый в 2018 году в одноименном парке в самом центре столицы, стал первым в России мультифункциональным концертным залом с возможностью полной трансформации пространства. У зала есть один из крупнейших в столице концертных органов, собственная студия звукозаписи, инфраструктура для безбарьерной среды. В сентябре культурная площадка отметила свое пятилетие. О том, какую нишу за это время она заняла в творческой жизни страны и столицы, какие мероприятия были самыми запоминающимися, а также о планах на ближайшее время рассказал ТАСС генеральный директор концертного зала "Зарядье" Иван Рудин.

— Иван Александрович, в этом году концертный зал под вашим управлением отметил свой первый юбилей. Какое количество мероприятий прошло в "Зарядье" за это время и сколько гостей удалось принять?

— За пять лет в зале организовано более 2 тыс. концертов. За прошедший сезон 2022/23 года по количеству зрителей мы выросли достаточно сильно — более чем на 60%. Это значительный прирост за сезон, и думаю, что текущий сезон мы тоже закончим с приростом.

— На ваш взгляд, за пять лет своего существования зал "Зарядье" смог найти свою особую нишу в Москве?

— Конечно. Думаю, что такая площадка, как "Зарядье", — это, скорее, не ниша, а функция, данная при рождении зала. Это ответственность социального характера, обязанность предоставлять ежедневный доступ к высокой музыке, высокой культуре, высокому искусству горожанам, гостям нашего города. И из функции социальной ответственности вытекает также задача предоставлять культурный продукт самого высокого качества — мы должны "выпекать" штучный товар в промышленных масштабах, если совсем суровым прагматичным языком говорить. И это то, в чем мы разбираемся, то, чем мы занимаемся и в чем стремительно набираем обороты.

Количество мероприятий растет, мы сделали новое концертное пространство, сюда приносят мягкие пуфики, где могут сидеть взрослые и дети, а из окон открываются невероятной красоты виды. Мне кажется, что такие открыточные виды в мире можно пересчитать на пальцах одной руки. Здорово, что было принято решение именно здесь, в сердце города, создать концертный зал, ориентированный на классическую музыку.

У нас есть оркестровая яма, что позволяет нам делать оперные постановки — мы их и принимаем, и делаем теперь сами. У нас большая сцена, которая позволяет выступать звездам балета. Например, совсем недавно принимали проект Дианы Вишневой, постоянно принимаем проекты Илзе Лиепы, впервые за долгое время приняли балеты Мариинского театра. Впереди — II Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье", у которого будет одна из основных тем — танец. Впервые в Москве выступит коллектив musicAeterna Dance, вместе с замечательной талантливой актрисой Аллой Сигаловой, Аней Чиповской, Игорем Цвирко готовим некий симбиоз музыки, литературы, современного танца. Вместе с Владимиром Варнавой, драматургом Валерием Печейкиным работаем над постановкой балета "Щелкунчик". Действие спектакля "Щелкунчик" перенесено в наше время, но под музыку Петра Ильича Чайковского без каких-либо дополнений, внедрений, вкраплений — классическая сюита.

Формат, заложенный создателями зала, позволяет раскрыться самой смелой творческой идее. Мы стараемся как видеть и находить потенциал, так и открывать новые возможности.

— Какие мероприятия, по вашему опыту, стали самыми непростыми с технической точки зрения и что за новшества для них использовались?

— Например, совсем недавно в зале прошли пять премьер одноактных опер, пять за два дня! Это постановки молодых режиссеров музыкального театра, и мне кажется, что это одно из самых ярких событий зала за все время, конечно, наряду с другими важными событиями. Это была огромная нагрузка на весь коллектив зала "Зарядье". Причем мы готовились довольно долго, начиная с июня. Объявили конкурс для молодых режиссеров музыкального театра со всей страны, не только из Москвы. В нем приняли участие 50 человек из 12 регионов, 20 из них прошли во второй тур, пятеро были отобраны для того, чтобы реализовать на сцене зала "Зарядье" свои постановки.

И это были чрезвычайно насыщенные дни постановок, а также предшествующие две недели, когда практически ни одной секунды сцена зала не пустовала, включая ночное время. Прописывался свет, репетировали акробаты, ходили певцы на рояльную спевку, шла режиссерская репетиция, потом общая. Было очень радостно видеть, что та функция, которая заложена основателями зала, полностью раскрыта, реализована. Зал жил, дышал, его стены наполнялись творческой энергией.

— А есть ли в планах еще увеличивать техническое оснащение концертного зала? Возможно, установка какого-то суперсовременного оборудования?

— Естественно, технологии не стоят на месте и идут вперед, и все самое лучшее, новое оказывается в Москве быстрее, чем где-либо, а иногда и придумывается в Москве. Мы все время совершенствуемся, у нас постоянно происходит технологическое обновление, и эта программа будет продолжена.

Планируется вывести на новый уровень и вопросы концертного освещения, доукомплектовать залы с точки зрения видеотрансляций. Мы приобрели необходимые дополнительные камеры и другое оборудование. Но мы говорим о развитии не в отрыве от творческих задач, наоборот, сначала идут творческие задачи, и потом мы смотрим, какое оборудование для их реализации необходимо. Например, собираемся покупать новые проекторы, чтобы в малом зале можно было более свободно делать проекты с визуальной проекцией.

Кроме того, планируется сделать трансляции из малого зала и из нового концертного пространства — сейчас их нет, потому что отсутствовала такая технологическая идея. Все это потребует кропотливой и внимательной работы. Также мы бы хотели создать новый современный аппаратный комплекс для того, чтобы всеми этими трансляциями можно было управлять, что тоже потребует большой работы. Это небыстрая работа, но хотелось бы, чтобы часть планов в следующем году уже была реализована.

— Что касается современных технологий, у зала "Зарядье" есть возможность полной трансформации пространства. Обращались ли к вам другие площадки, чтобы перенять удачные решения?

— Конечно, к нам постоянно приходят посоветоваться, посмотреть не только с точки зрения устройства зала, но и его обслуживания, работы со зрителями, организационных процессов внутри зала, ведь их очень много и они очень важные. Наш зал признан одним из лучших в мире, по акустическим особенностям он находится в топ-3 залов, построенных за последнее время в разных странах. Есть известнейшие Эльбская филармония в Гамбурге, Парижская филармония. Но как музыкант могу сказать, что "Зарядье" мне нравится больше.

— Пользуется ли спросом собственная студия звукозаписи зала "Зарядье"?

— Звук — это кровь нашего зала, мы создали специальный суббренд, который называется "Записано в "Зарядье". Он позволяет нам то, что здесь пишется, выпускать и транслировать дальше, за пределы наших собственных площадок, но с прямой ассоциацией с залом "Зарядье". Мы начинаем практику записи на сцене большого зала. По сути, и большой зал, и малый — это тоже большие студии. Качество акустики в залах дает возможность делать звукозапись.

Совсем недавно записи зала "Зарядья" появились в компании РЖД, у нас теперь есть собственный канал, мы сотрудничаем со звуковыми платформами, где тоже появились наши каналы. Собираемся и дальше развивать такую партнерскую программу, чтобы можно было послушать не только представление, показанное в зале "Зарядье", а именно записанное в зале.

— Концертный комплекс был задуман как часть доступной среды города, есть места для маломобильных зрителей. Востребована ли такая опция — люди с инвалидностью приходят?

— Да, пользуется постоянным спросом, каждый день. Здесь не только специально оборудованные места, есть и свои инвалидные кресла, и специальный проход для маломобильной группы населения, специальная парковка. У нас безбарьерная среда, перемещаться на разные этажи можно не только в лифте — есть пандус. Мы хотим сделать все, чтобы людям было удобно в нашем зале.

— В декабре зал во второй раз проведет зимний музыкальный фестиваль "Зарядье". Чем он будет отличаться от прошлогоднего?

— Задумывая зимний фестиваль в прошлом году, мы понимали, что у него должны быть свои темы, что он должен отличаться от сезонных концертов в сторону мультиформата, мультижанровых проектов, более смелых решений. В прошлом году основной темой были сказки, в этом году — танец и художественное слово. И это сочетание — музыка, слово и танец — позволило нам сформировать крайне интересную, на мой взгляд, программу. В фестивале примут участие такие звезды, как Хибла Герзмава, Денис Мацуев и многие-многие другие. С расширением в сторону хореографии мы смогли привлечь Владимира Варнаву, Игоря Цвирко, Анну Сигалову. Также в зимнем фестивале принимают участие Евгений Миронов, Марина Александрова и многие другие.

Открытие фестиваля состоится 7 декабря, по заказу зала "Зарядье" хореограф Алла Сигалова создала постановку, в основу которой лег рассказ Максима Горького из сборника "Сказки об Италии" "Нунча" об огненной итальянской танцовщице Нунче. Спектакль приурочен к 155-летию со дня рождения Максима Горького. А 8 декабря впервые в Москве выступит коллектив musicAeterna Dance, который представит физическую драму okho на музыку Ксенакиса и Томпкинса с хореографией Владимира Варнавы.

Также 13 декабря состоится премьера балета "Литургия" композитора Сергея Ахунова в постановке хореографа Ольги Цветковой, это самый фантастический проект дягилевской антрепризы, намного опередивший свое время. Но создателям балета — импресарио Сергею Дягилеву, балетмейстеру Леониду Мясину, художникам Михаилу Ларионову и Наталье Гончаровой — не удалось найти подходящую замыслу музыку, и постановка не состоялась. Уже в нашем веке музыку к балету написал композитор Сергей Ахунов.

— Будут ли мероприятия, подходящие для семей с детьми?

— Программы, посвященные детям, для нас за последний год стали вообще одними из приоритетных, и мы стараемся, чтобы родители каждую неделю находили в расписании зала возможности прийти сюда с детьми. Даже, забегая вперед, скажу, что весной у нас пройдет детский фестиваль. Каждые выходные в марте будут посвящены детям. Что касается зимнего фестиваля, то 23 декабря будет "Щелкунчик" для семейной аудитории. Или, к примеру, "Кентервильское привидение" в малом зале. 30 декабря в новом концертном пространстве состоится "Завтрак с Дедом Морозом", и наверняка подготовим еще ряд сюрпризов для детей.

— А каким будет закрытие фестиваля, намеченное на 31 декабря?

— Для нас было очень важно, как завершится фестиваль, и мы решили, что новогодней точкой — для фестиваля и для года — станет премьера балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик". Через пять часов после старта продаж все билеты были распроданы. Тогда мы провели непростой разговор с коллегами: мы не планировали второй спектакль, ведь это предновогодний день. Но увидев такой ажиотажный спрос, посчитали, что это наша ответственность.

Раз зрители хотят пойти в зал "Зарядье" на "Щелкунчика", мы должны им предоставить такую возможность. Поэтому было решено дать второй спектакль, сейчас он уже тоже весь распродан. Так что мы стараемся слышать публику и удовлетворять тот спрос, тот интерес, который есть к проектам нашего зала. В первые дни января можно будет прийти и уже в спокойном режиме посмотреть и послушать любимую музыку Чайковского.

— Какие еще мероприятия пройдут в зале "Зарядье" в новогодние праздники?

— С 3 января в зале начнутся проекты, связанные с современной музыкой, будут и постановки для детей, и органные концерты. Мы постараемся заполнить новогодние праздники разнообразным содержанием. А в Рождество мне кажется естественным послушать органную музыку. Ну, и "Щелкунчик" планируется 3–4 января, что тоже довольно-таки естественно.

— Есть ли какие-то масштабные проекты на 2024 год?

— Два опорных проекта "Зарядья" — это зимний фестиваль, к которому сейчас подходим, и летний, который пройдет в июне. В 2023 году весной был органный фестиваль, а в 2024 году будет детский. Этот весенний фестивальный слот в концертном зале тематический, каждый год будут меняющиеся темы. Кроме того, зрителей в течение сезона ждет линия русской музыки — впереди несколько больших юбилеев русских композиторов — например, Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова, которые, конечно, будут в центре нашего внимания.