Детский фестиваль пройдет в концертном зале "Зарядье" весной 2024 года

Генеральный директор зала Иван Рудин отметил, что два опорных проекта "Зарядья" - это зимний фестиваль и летний, который пройдет в июне

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фестиваль для детей планируют организовать в концертном зале "Зарядье" весной следующего года, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор зала Иван Рудин.

"Два опорных проекта "Зарядья" - это зимний фестиваль, к которому сейчас подходим, и летний, который пройдет в июне. В 2023 году весной был органный фестиваль, а в 2024 году будет детский", - сказал он.

Рудин пояснил, что весенний фестивальный слот в концертном зале тематический, то есть каждый год он будет на разные темы. Он добавил, что зрителей в течение сезона ждет линия русской музыки. "Впереди несколько больших юбилеев русских композиторов, например, Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова, которые, конечно, будут в центре нашего внимания", - сказал он.