В Москве пройдет вручение ТЭФИ в категории "Развлекательное вещание, сериалы"

Церемония состоится 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы" пройдет 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России. Всего награды получат победители более чем в 30 номинациях, также будет вручен специальный приз "За вклад в развитие российского телевидения".

На соискание премии поступило 1 043 работы. Среди номинантов - Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия-24", "Россия К", "Карусель", ОТР и другие телеканалы.

В одной из новых номинаций премии, которая получила название "Главное событие телевизионного сезона", за приз поборются военкоры ВГТРК, которые работают в зоне специальной военной операции, документальный фильм Первого канала "Прими "Вызов" - почувствуй силу!" и шоу "Маска" на НТВ. В номинации "Легендарные телевизионные программы" за статуэтку поборются "Поле чудес", "Что? Где? Когда?" и "Клуб веселых и находчивых", а за звание лучшего ведущего развлекательного шоу прайм-тайма - шоумены Гарик Харламов и Павел Воля (Comedy Club) , Яна Чурикова ("Голос" весны в обновленном составе") и Николай Басков ("Ну-ка, все вместе!").

Как ранее отмечал президент Академии Российского телевидения, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, "телевидение отражает реальную жизнь, а премия - реальное телевидение", поэтому необходимость вручения ТЭФИ сохраняется.

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в 2023 году в два этапа: 7 декабря в Малом театре, а также 8 декабря в отеле "Марриотт империал плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.